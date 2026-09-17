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Украина подает заявку на вступление в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

Денис Шмигаль
Украина подает заявку на вступление в Агентство по ядерной энергии / Минэнерго

Украина подает заявку на членство в Агентстве ядерной энергии ОЭСР и рассчитывает на поддержку стран-членов. Присоединение к Агентству рассматривается как один из шагов на пути полноправного членства Украины в ОЭСР.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

О решении он заявил во время министерской конференции "Дорожные карты к новой ядерной энергетике 2026" в Париже.

По словам Шмыгаля, Украина готова поделиться со странами Агентства опытом работы атомной энергетики в условиях полномасштабной войны. Среди ключевых направлений он назвал защиту инфраструктуры вокруг атомных станций, резервирование электроснабжения и возможность работы в режиме "энергетического острова".

Отдельно Шмигаль отметил отказ Украины от российского ядерного топлива. Украина уже использует альтернативное топливо Westinghouse для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 и запустила собственное производство компонентов для топливных сборок Westinghouse для ВВЭР-1000.

Следующим стратегическим шагом должно стать создание в Украине мощностей по сборке ядерного топлива.

Украина также планирует наращивать свои возможности в ядерно-топливном цикле. По словам Шмыгаля, страна стремится самостоятельно покрывать не менее 30% потребностей парка реакторов ВВЭР и локализовать до 100% потребности в топливных сборках для ВВЭР-1000.

Для поставки сырья и услуг Украина сотрудничает с Cameco в сфере урана и Urenco по его обогащению.

Еще одним направлением Шмигаль назвал развитие экспорта электроэнергии в Европу. В настоящее время пропускная способность межгосударственных интерконнекторов составляет 2,4 ГВт, а в дальнейшем Украина планирует увеличить ее до 4,5 ГВт.

Он также отметил необходимость долгосрочного финансирования новых ядерных проектов и подготовки специалистов — инженеров, строителей, операторов, ученых и регуляторов.

Напомним, Украина уже производит диверсификацию поставок ядерного топлива и развивает собственное производство его компонентов. В рамках этого курса страна использует топливо Westinghouse для реакторов ВВЭР, сотрудничает с Cameco по поставкам урана и Urenco по его обогащению.

Автор:
Татьяна Гойденко

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