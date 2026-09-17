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Страхование военных рисков для бизнеса расширили: новые территории, больше имущества и до 5 млн грн компенсации

атака
Киев и область добавили в программу страхования военных рисков для бизнеса / ГСЧС

Правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и упростило условия получения компенсаций. В список территорий повышенного риска включили Киев и Киевскую область, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Какие изменения внесли в программу страхования

  • Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска, на которые распространяется программа.
  • Также расширили перечень имущества, повреждение или уничтожение которого дает право на получение компенсации. К нему прибавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы.
  • Отдельно правительство увеличило максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия - с 3 млн до 5 млн грн в год .

Механизм также распространили на съемное имущество, а требования к договорам страхования упростили.

Дополнительная поддержка для крупных предприятий

Кроме страхования военных рисков правительство расширило государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготное финансирование можно будет привлекать для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации перерабатывающих предприятий, а также пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный объем финансирования для группы связанных компаний составит 1 млрд грн.

В бюджете предусмотрено отдельное финансирование страхования военных рисков

По словам правительства, отдельную статью по страхованию военных рисков для бизнеса планируют предусмотреть и в проекте государственного бюджета на следующий год.

В то же время расширение действующей программы должно обеспечить предприятиям доступ к поддержке уже сейчас. Цель мер – помочь бизнесу компенсировать последствия военных атак, восстанавливать поврежденные активы, сохранять рабочие места и продолжать платить налоги.

Напомним, почти весь опрошенный украинский бизнес закладывает в планы на 2027 год сценарий продолжения войны. В то же время, 39% компаний ожидают ухудшения динамики бизнеса, а реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты планируют только 3% респондентов.

Автор:
Ольга Опенько

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