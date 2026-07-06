Страхование военных рисков: низкий спрос может ограничить финансирование программы в 2027 году

Украинский бизнес подал менее 300 заявок на участие в государственной программе страхования военных рисков. Такой спрос может не позволить увеличить ее финансирование с 1 млрд до 2 млрд грн в госбюджете на 2027 год.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, объем средств на программу будет зависеть от количества обращений бизнеса. В настоящее время низкое количество заявок не позволяет отстаивать увеличение финансирования во время подготовки бюджета на 2027 год.

"Выделять 2 млрд грн вместо 1 млрд грн для 300 субъектов хозяйствования - это неадекватное решение", - подчеркнул Гетманцев.

Государственная поддержка страхования военных рисков работает по двум направлениям:

страхование через Экспортно-кредитное агентство для предприятий на прифронтовых территориях по доступным тарифам;

компенсация части страховой премии для компаний, страхующих военные риски.

Гетманцев отметил, что программа уже работает, а государство провело первые три полных выплаты для покрытия убытков. Он призвал представителей бизнеса изучать его условия и сообщать о проблемах, требующих корректировки.

В конце июня было согласовано 130 из 221 поданной заявки. Больше всего обращений поступало из Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

На реализацию программы страхования военных рисков в госбюджете предусмотрено 1 млрд. грн.

Напомним, что Кабинет министров усовершенствовал механизм страхования имущества от военных рисков, заработавшего с 1 января 2026 года. Первые 5 заявок от бизнеса уже в работе.