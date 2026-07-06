Страхування воєнних ризиків: низький попит може обмежити фінансування програми у 2027 році

Український бізнес подав менш як 300 заявок на участь у державній програмі страхування воєнних ризиків. Такий попит може не дозволити збільшити її фінансування з 1 млрд до 2 млрд грн у держбюджеті на 2027 рік.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами, голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, обсяг коштів на програму залежатиме від кількості звернень бізнесу. Наразі низька кількість заявок не дає підстав відстоювати збільшення фінансування під час підготовки бюджету на 2027 рік.

"Виділяти 2 млрд грн замість 1 млрд грн для 300 суб'єктів господарювання — це неадекватне рішення", — наголосив Гетманцев.

Державна підтримка страхування воєнних ризиків працює за двома напрямами:

страхування через Експортно-кредитне агентство для підприємств на прифронтових територіях за доступними тарифами;

компенсація частини страхової премії для компаній, які страхують воєнні ризики.

Гетманцев зазначив, що програма вже працює, а держава провела перші три повні виплати для покриття збитків. Він закликав представників бізнесу вивчати її умови та повідомляти про проблеми, які потребують коригування.

Наприкінці червня було погоджено 130 із 221 поданої заявки. Найбільше звернень надходило з Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

На реалізацію програми страхування воєнних ризиків у держбюджеті передбачено 1 млрд грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вдосконалив механізм страхування майна від воєнних ризиків, який запрацював з 1 січня 2026 року. Перші п'ять заявок від бізнесу вже в роботі.