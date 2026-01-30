Уряд розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків: тепер компенсують і обладнання

Кабінет міністрів України вдосконалив механізм страхування майна від воєнних ризиків, який запрацював з 1 січня 2026 року. Перші п'ять заявок від бізнесу вже в роботі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти та техніку, що використовуються в основній діяльності підприємства.

Також спрощено процедуру подачі заявки: більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку, а оцінка знадобиться лише у разі фактичних руйнувань.

Чітко визначено воєнні ризики: компенсація надається не тільки за прямі влучання ракет чи артилерії, а й за шкоду від ударних хвиль, падіння БпЛА, КАБів та уламків.

Ліміт компенсації до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов'язаних осіб.

Зазначається, що механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Державна підтримка працює двома напрямами: пряма компенсація збитків для бізнесу у прифронтових регіонах та часткова компенсація страхової премії для підприємств на решті території України.

Нагадаємо, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу у 2026 році передбачено 1 млрд грн. Влада не очікує швидкого вичерпання цих коштів, оскільки багато державних програм підтримки мають нижчу вибірку коштів, ніж передбачено бюджетом.