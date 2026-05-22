Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міжнародний банкір працюватиме над ШІ та цифровим банкінгом у ПриватБанку

Маркус Краббенборг
Маркус Краббенборг очолить цифрову трансформацію ПриватБанку / Урядовий портал

Наглядова рада ПриватБанку призначила Маркуса Краббенборга заступником голови правління з питань цифрової трансформації. Новий топменеджер розпочне роботу з 1 червня та відповідатиме за розвиток цифрових сервісів, інтеграцію штучного інтелекту й технологічну модернізацію банку.

 Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба фінансової установи.

Хто такий Маркус Краббенборг

Маркус Краббенборг має багаторічний досвід роботи у сфері банківських технологій, транзакційних сервісів та цифрової трансформації. У різні роки він обіймав керівні посади у провідних міжнародних фінансових установах:

  • United Overseas Bank (UOB) (Сінгапур) — відповідав за напрямок платежів та платіжної трансформації;
  • Deutsche Bank (Франкфурт) — працював CIO Cash Management, курував технології глобальних платежів;
  • Lloyds Banking Group (Лондон) — керував технологіями у сферах Global Transaction Banking та Global Markets;
  • M2C Payments (Амстердам) — був CEO та співзасновником фінтех-стартапу, який одним із перших у Єврозоні запустив систему миттєвих платежів;
  • також працював у ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank та Mastercard.

Новий топменеджер здобув ступінь доктора з прикладної математики в Університеті Радбуда в Неймегені (Нідерланди).

У банку повідомили, що на новій посаді Краббенборг відповідатиме за розвиток інноваційних сервісів, цифрових каналів взаємодії з клієнтами та інтеграцію технологій штучного інтелекту в операційну діяльність. Також він опікуватиметься розвитком технологічної інфраструктури банку.

Краббенборг наголосив, що вважає український ринок одним із найдинамічніших у сфері цифрового банкінгу. За його словами, він планує разом із командою працювати над створенням нового покоління банківських сервісів, орієнтованих на персоналізацію, швидкість обслуговування та використання штучного інтелекту.

Нагадаємо, державний ПриватБанк у перспективі та за настання необхідних умов планує вийти на європейський ринок.

Автор:
Ольга Опенько