- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Міжнародний банкір працюватиме над ШІ та цифровим банкінгом у ПриватБанку
Наглядова рада ПриватБанку призначила Маркуса Краббенборга заступником голови правління з питань цифрової трансформації. Новий топменеджер розпочне роботу з 1 червня та відповідатиме за розвиток цифрових сервісів, інтеграцію штучного інтелекту й технологічну модернізацію банку.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба фінансової установи.
Хто такий Маркус Краббенборг
Маркус Краббенборг має багаторічний досвід роботи у сфері банківських технологій, транзакційних сервісів та цифрової трансформації. У різні роки він обіймав керівні посади у провідних міжнародних фінансових установах:
- United Overseas Bank (UOB) (Сінгапур) — відповідав за напрямок платежів та платіжної трансформації;
- Deutsche Bank (Франкфурт) — працював CIO Cash Management, курував технології глобальних платежів;
- Lloyds Banking Group (Лондон) — керував технологіями у сферах Global Transaction Banking та Global Markets;
- M2C Payments (Амстердам) — був CEO та співзасновником фінтех-стартапу, який одним із перших у Єврозоні запустив систему миттєвих платежів;
- також працював у ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank та Mastercard.
Новий топменеджер здобув ступінь доктора з прикладної математики в Університеті Радбуда в Неймегені (Нідерланди).
У банку повідомили, що на новій посаді Краббенборг відповідатиме за розвиток інноваційних сервісів, цифрових каналів взаємодії з клієнтами та інтеграцію технологій штучного інтелекту в операційну діяльність. Також він опікуватиметься розвитком технологічної інфраструктури банку.
Краббенборг наголосив, що вважає український ринок одним із найдинамічніших у сфері цифрового банкінгу. За його словами, він планує разом із командою працювати над створенням нового покоління банківських сервісів, орієнтованих на персоналізацію, швидкість обслуговування та використання штучного інтелекту.
Нагадаємо, державний ПриватБанк у перспективі та за настання необхідних умов планує вийти на європейський ринок.