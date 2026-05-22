Міжнародний банкір працюватиме над ШІ та цифровим банкінгом у ПриватБанку

Наглядова рада ПриватБанку призначила Маркуса Краббенборга заступником голови правління з питань цифрової трансформації. Новий топменеджер розпочне роботу з 1 червня та відповідатиме за розвиток цифрових сервісів, інтеграцію штучного інтелекту й технологічну модернізацію банку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба фінансової установи.

Хто такий Маркус Краббенборг

Маркус Краббенборг має багаторічний досвід роботи у сфері банківських технологій, транзакційних сервісів та цифрової трансформації. У різні роки він обіймав керівні посади у провідних міжнародних фінансових установах:

United Overseas Bank (UOB) (Сінгапур) — відповідав за напрямок платежів та платіжної трансформації;

Deutsche Bank (Франкфурт) — працював CIO Cash Management, курував технології глобальних платежів;

Lloyds Banking Group (Лондон) — керував технологіями у сферах Global Transaction Banking та Global Markets;

M2C Payments (Амстердам) — був CEO та співзасновником фінтех-стартапу, який одним із перших у Єврозоні запустив систему миттєвих платежів;

(Амстердам) — був CEO та співзасновником фінтех-стартапу, який одним із перших у Єврозоні запустив систему миттєвих платежів; також працював у ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank та Mastercard.

Новий топменеджер здобув ступінь доктора з прикладної математики в Університеті Радбуда в Неймегені (Нідерланди).

У банку повідомили, що на новій посаді Краббенборг відповідатиме за розвиток інноваційних сервісів, цифрових каналів взаємодії з клієнтами та інтеграцію технологій штучного інтелекту в операційну діяльність. Також він опікуватиметься розвитком технологічної інфраструктури банку.

Краббенборг наголосив, що вважає український ринок одним із найдинамічніших у сфері цифрового банкінгу. За його словами, він планує разом із командою працювати над створенням нового покоління банківських сервісів, орієнтованих на персоналізацію, швидкість обслуговування та використання штучного інтелекту.

Нагадаємо, державний ПриватБанк у перспективі та за настання необхідних умов планує вийти на європейський ринок.