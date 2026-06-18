Мільйони інвестицій і тисяча робочих місць: на Черкащині створили новий індустріальний парк

Кабмін включив "Агроінноваційний хаб" до офіційного Реєстру індустріальних парків. Новий майданчик площею майже 23 га створено на території Уманського району Черкаської області. Реалізація проєкту дозволить залучити 412 млн грн інвестицій та забезпечить близько 1000 робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Індустріальний парк створено строком на 30 років. Його площа становить 22,94 га. На території парку планується розміщення підприємств харчової промисловості. Перевага надаватиметься переробленню та консервуванню картоплі, фруктів і овочів; виробництву олії; продуктів борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалю; хлібобулочних і макаронних виробів; готових страв і страв швидкого приготування.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "ДК Індастріал". Для облаштування та наповнення території парку планується залучити майже 412 млн грн з різних джерел. Фінансування передбачає інвестиції ініціатора створення, державне стимулювання, інвестиції майбутніх учасників та інші джерела

"Індустріальний парк "Агроінноваційний хаб" відкриває для Черкащини нові виробничі можливості, робочі місця і додаткові інвестиції. Такі проєкти перетворюють аграрний потенціал регіонів на промисловий результат", - зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

У міністерстві наголошують, що включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків підвищить інвестиційну привабливість Черкаської області, створить умови для додаткових надходжень до місцевих бюджетів та сприятиме розвитку переробної промисловості України.

За даними Мінекономіки, зараз у Реєстрі налічується 121 об’єкт. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано або перебувало у процесі будівництва 37 промислових підприємств.

Нагадаємо, на початку червня Кабмін ухвалив рішення внести індустріальний парк "Терезине" на Київщині до офіційного держреєстру. Цей проєкт принесе регіону до 500 нових робочих місць та посилить його промисловий потенціал.