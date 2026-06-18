Миллионы инвестиций и тысяча рабочих мест: в Черкасской области создали новый индустриальный парк

Кабмин включил "Агроинновационный хаб" в официальный Реестр индустриальных парков. Новая площадка площадью около 23 га создана на территории Уманского района Черкасской области. Реализация проекта позволит привлечь 412 млн грн инвестиций и обеспечит около 1000 рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Индустриальный парк создан на 30 лет. Его площадь составляет 22,94 га. На территории парка планируется размещение предприятий пищевой промышленности. Предпочтение будет отдаваться переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей; производству масла; продуктов мукомольно-крупяной промышленности и крахмала; хлебобулочных и макаронных изделий; готовых блюд и блюд быстрого приготовления.

Инициатором создания индустриального парка является ООО "ДК Индастриал". Для обустройства и наполнения территории парка планируется привлечь около 412 млн грн из разных источников. Финансирование предполагает инвестиции инициатора создания, государственное стимулирование, инвестиции будущих участников и другие источники

"Индустриальный парк "Агроинновационный хаб" открывает для Черкасской области новые производственные возможности, рабочие места и дополнительные инвестиции. Такие проекты превращают аграрный потенциал регионов в промышленный результат", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

В министерстве подчеркивают, что включение индустриального парка в Реестр индустриальных парков повысит инвестиционную привлекательность Черкасской области, создаст условия для дополнительных поступлений в местные бюджеты и будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности Украины.

По данным Минэкономики, в настоящее время в Реестре насчитывается 121 объект. По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках было построено или находилось в процессе строительства 37 промышленных предприятий.

Напомним, в начале июня Кабмин принял решение внести индустриальный парк " Терезино " в Киевской области в официальный госреестр. Этот проект принесет региону до 500 новых рабочих мест и усугубит его промышленный потенциал.