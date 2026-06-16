Правительство выделило более 40 млн грн на развитие инфраструктуры двух индустриальных парков

Индустриальные парки "Город стекла" в городе Березань Киевской области и "Смарт Тех Индастри" в Лубенском районе Полтавской области реализуют проекты, требующие привлечения частного капитала. Для развития этих площадок правительство выделило 40,1 млн. грн. финансирования в рамках государственной программы развития инфраструктуры индустриальных парков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Распределение государственных средств по направлениям:

индустриальный парк "Город стекла" получил 8,3 млн грн на строительство сетей газоснабжения и 26,3 млн грн на строительство электрических сетей;

индустриальный парк "Смарт Тех Индастри" получил 5,5 млн грн, которые направят на подвод внешних сетей газоснабжения и водоснабжения.

Государственная программа финансирования действует на принципе софинансирования, где доля бюджетных и частных средств составляет 50 на 50. Получение денег обязывает управляющие компании и инвесторов выполнить четкие технические и юридические требования в течение следующих трех лет. К этим условиям относятся привлечение на территорию площадки не менее двух компаний-участников, занимающихся непосредственно производственной деятельностью; возведение объектов промышленной недвижимости общей площадью минимум 5000 кв. м.

Целевым результатом освоения средств и привлечения инвестиций есть строительство новых предприятий. В городе Березань запланирован запуск мощностей выпуска листового стекла (флоат-стекла), энергоэффективного стекла, а также готовых стеклопакетов для оконных и фасадных систем. На Полтавщине в рамках проекта предусмотрено строительство роботизированного комплекса по переработке рыбы.

"Вместе с чиновниками и предпринимателями прилагаем усилия, чтобы здесь появилась вся необходимая инфраструктура и были построены современные предприятия", - отметил Кисилевский.

О парках

Индустриальный парк "Город стекла" основан в 2020 году в городе Березань Киевской области на площади 20,2633 га. На территории строится современный стеклозавод с запланированной мощностью 600 тонн в сутки, который будет производить флот-стекло, оконные системы и высокотехнологичное стекло для фасадов.

Официально деятельность парка рассчитана на 30 лет, а его цель – повышение конкурентоспособности региона и создание новых рабочих мест.

Индустриальный парк "Смарт Тех Индастри" включен в Реестр индустриальных парков Украины решением правительства от 1 марта 2024 года. Расположен в Лубенском районе Полтавской области на площади более 12 га. Имеет статус Greenfield (или "проект в чистом поле"). Концепция парка подразумевает привлечение от 5 до 7 компаний-производителей. Деятельность также рассчитана на 30 лет.

Напомним, в июне Кабмин принял решение внести индустриальный парк "Терезино" в Киевской области в официальный госреестр. Этот проект принесет региону до 500 новых рабочих мест и усугубит его промышленный потенциал.