- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Винницкой области создадут индустриальный парк для переработки масла и пищевой продукции: инвестиции составят 279 млн грн
Кабинет министров включил индустриальный парк "Владовка АгроОил Хаб" в Винницкой области в Реестр индустриальных парков Украины. Проект предусматривает привлечение почти 279 млн. грн. инвестиций и создание до 375 новых рабочих мест.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Индустриальный парк разместят в селе Уладовка Хмельницкого района Винницкой области. Его площадь составляет 15,7 га, а срок функционирования – 40 лет.
На территории парка планируется разместить предприятия перерабатывающей промышленности. Основными направлениями станут производство масла и жиров, пищевых продуктов, химической продукции и пластмассовых изделий.
Инициатором создания индустриального парка является ООО "Производственная компания "Уладовский маслоэкстрационный завод". Для реализации проекта планируют привлечь 278,9 млн грн из разных источников, в частности кредитное финансирование и государственную поддержку.
В Министерстве экономики отмечают, что развитие масложировой отрасли позволит увеличить долю переработки в экономике и создать добавленную стоимость внутри страны.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов заявил, что Украина имеет значительное сырьевое преимущество в масложировом секторе, а "Владовка АгроОил Хаб" может стать примером трансформации этого преимущества в новые рабочие места и развитие промышленности.
Правительство ожидает, что запуск индустриального парка повысит инвестиционную привлекательность Винницкой области, будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности и увеличению поступлений местных бюджетов.
В настоящее время в Реестре индустриальных парков Украины насчитывается 119 объектов. По данным правительства, по состоянию на конец 2025 г. в пределах индустриальных парков уже было построено или строилось 37 промышленных предприятий.
Напомним, в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.