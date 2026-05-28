В Винницкой области создадут индустриальный парк для переработки масла и пищевой продукции: инвестиции составят 279 млн грн

Кабинет министров включил индустриальный парк "Владовка АгроОил Хаб" в Винницкой области в Реестр индустриальных парков Украины. Проект предусматривает привлечение почти 279 млн. грн. инвестиций и создание до 375 новых рабочих мест.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Индустриальный парк разместят в селе Уладовка Хмельницкого района Винницкой области. Его площадь составляет 15,7 га, а срок функционирования – 40 лет.

На территории парка планируется разместить предприятия перерабатывающей промышленности. Основными направлениями станут производство масла и жиров, пищевых продуктов, химической продукции и пластмассовых изделий.

Инициатором создания индустриального парка является ООО "Производственная компания "Уладовский маслоэкстрационный завод". Для реализации проекта планируют привлечь 278,9 млн грн из разных источников, в частности кредитное финансирование и государственную поддержку.

В Министерстве экономики отмечают, что развитие масложировой отрасли позволит увеличить долю переработки в экономике и создать добавленную стоимость внутри страны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов заявил, что Украина имеет значительное сырьевое преимущество в масложировом секторе, а "Владовка АгроОил Хаб" может стать примером трансформации этого преимущества в новые рабочие места и развитие промышленности.

Правительство ожидает, что запуск индустриального парка повысит инвестиционную привлекательность Винницкой области, будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности и увеличению поступлений местных бюджетов.

В настоящее время в Реестре индустриальных парков Украины насчитывается 119 объектов. По данным правительства, по состоянию на конец 2025 г. в пределах индустриальных парков уже было построено или строилось 37 промышленных предприятий.

Напомним, в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко