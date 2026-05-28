На Вінниччині створять індустріальний парк для переробки олії та харчової продукції: інвестиції сягнуть 279 млн грн

Кабінет міністрів включив індустріальний парк “Уладівка АгроОіл Хаб” у Вінницькій області до Реєстру індустріальних парків України. Проєкт передбачає залучення майже 279 млн грн інвестицій та створення до 375 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Індустріальний парк розташують у селі Уладівка Хмільницького району Вінницької області. Його площа становить 15,7 га, а термін функціонування — 40 років.

На території парку планують розмістити підприємства переробної промисловості. Основними напрямами стануть виробництво олії та тваринних жирів, харчових продуктів, хімічної продукції та пластмасових виробів.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "Виробнича компанія "Уладівський олійноекстраційний завод". Для реалізації проєкту планують залучити 278,9 млн грн із різних джерел, зокрема кредитне фінансування та державну підтримку.

У Міністерстві економіки зазначають, що розвиток олійно-жирової галузі дозволить збільшити частку переробки в економіці та створити додану вартість всередині країни.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів заявив, що Україна має значну сировинну перевагу в олійно-жировому секторі, а "Уладівка АгроОіл Хаб" може стати прикладом трансформації цієї переваги у нові робочі місця та розвиток промисловості.

Уряд очікує, що запуск індустріального парку підвищить інвестиційну привабливість Вінницької області, сприятиме розвитку переробної промисловості та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків України налічується 119 об’єктів. За даними уряду, станом на кінець 2025 року у межах індустріальних парків вже було збудовано або будувалося 37 промислових підприємств.

Нагадаємо, у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко