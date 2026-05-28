Боржники банків-банкрутів за програмами реструктуризації погасили ще понад 17 млн грн

У квітні 2026 року позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), виплатили 17,4 млн грн за програмами реструктуризації кредитів. Загальна сума таких надходжень до банків, що ліквідуються, з початку 2022 року склала 1,51 трлн грн.

Директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева зазначає, що клієнти обирають реструктуризацію для прогнозованості фінансової діяльності та збереження бізнесу.

"Позичальники дедалі частіше обирають реструктуризацію, оскільки це дозволяє не лише врегулювати заборгованість, а й зберегти прогнозованість фінансової діяльності та зосередитися на розвитку бізнесу. Домовленості з кредитором дають змогу уникнути тривалих спорів, додаткових витрат і ризиків втрати активів. Практика показує: конструктивний діалог і пошук взаємоприйнятних рішень вигідні всім сторонам процесу", — пояснює Старцева.

Для позичальників-фізичних осіб діють спрощені умови погашення кредитів, які продовжено до 31 серпня 2026 року. Боржникам нараховують 0,001% річних та 1 копійку комісії за умови виконання щомісячних мінімальних платежів:

від 10 тис. грн — для іпотечних кредитів;

1 тис. грн — для інших кредитів;

5 тис. грн — для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн.

Повне погашення боргу можливе протягом усього періоду ліквідації фінустанови. Якщо заборгованість не закривають повністю до кінця цього терміну, залишок кредиту продають на аукціоні в останню чергу. Для переходу на спрощені умови фізична особа має подати заяву до банку та внести обов'язковий платіж.

Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють окремі рекомендовані умови: перший внесок у розмірі 5% від суми боргу; щомісячна амортизація та повне закриття основної суми, відсотків і комісій до завершення ліквідації банку.

Рівень відсоткової ставки для бізнесу залежить від тривалості виплат:

при терміні менше 18 місяців — 0,1% річних;

від 19 до 24 місяців — 3% річних;

понад 2 роки — 5% річних.

Для початку процедури юридичним особам та ФОП необхідно звернутися до банку-кредитора для одержання консультації та погодження плану дій.

Нагадаємо, у квітні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 131,9 млн грн. Найбільшу частину коштів забезпечив продаж активів неплатоспроможних банків.