Должники банков-банкротов по программам реструктуризации погасили еще более 17 млн грн

гривны
В апреле заемщики банков-банкротов по программам реструктуризации кредитов погасили еще 17,4 млн. грн. / Shutterstock

В апреле 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выплатили 17,4 млн грн по программам реструктуризации кредитов. Общая сумма таких поступлений в ликвидируемые банки с начала 2022 года составила 1,51 трлн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева отмечает, что клиенты выбирают реструктуризацию для прогнозируемости финансовой деятельности и сохранения бизнеса.

"Заемщики все чаще выбирают реструктуризацию, поскольку это позволяет не только урегулировать задолженность, но и сохранить прогнозируемость финансовой деятельности и сосредоточиться на развитии бизнеса. Договоренности с кредитором позволяют избежать длительных споров, дополнительных расходов и рисков потери активов. Практика показывает: конструктивный диалог и поиск взаимоприемлемых решений", — объяснила Старцева.

Для заемщиков-физических лиц действуют упрощенные условия погашения кредитов, продленные до 31 августа 2026 года. Должникам начисляют 0,001% годовых и 1 копейку комиссии при условии выполнения ежемесячных минимальных платежей:

  • от 10 тыс. грн – для ипотечных кредитов;
  • 1 тыс. грн - для других кредитов;
  • 5 тыс. грн - для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн.

Полное погашение долга возможно в течение всего периода ликвидации финучреждения. Если задолженность не закрывается полностью до конца этого срока, остаток кредита продается на аукционе в последнюю очередь. Для перехода на упрощенные условия физическое лицо должно подать заявление в банк и внести обязательный платеж.

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 года действуют отдельные рекомендуемые условия: первый взнос в размере 5% от суммы долга; ежемесячная амортизация и полное закрытие основной суммы, процентов и комиссий до завершения ликвидации банка.

Уровень процентной ставки для бизнеса зависит от продолжительности выплат:

  • при сроке менее 18 месяцев – 0,1% годовых;
  • от 19 до 24 месяцев - 3% годовых;
  • более 2 лет - 5% годовых.

Для начала процедуры юридическим лицам и ФЛП необходимо обратиться в банк-кредитор для получения консультации и согласования плана действий.

Напомним, в апреле 2026 года в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 131,9 млн. грн. Наибольшую часть средств обеспечила продажа активов неплатежеспособных банков.

Автор:
Татьяна Ковальчук