Владелец TikTok создает собственные процессоры для инфраструктуры искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант ByteDance, являющийся материнской компанией популярной платформы коротких видео TikTok, приступил к разработке собственных центральных процессоров. Такое решение обусловлено стремительным ростом инфраструктурных потребностей искусственного интеллекта, существенным подорожанием посторонних чипов и длительным дефицитом на мировом рынке полупроводников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам инсайдеров, отрасль ИИ переходит к этапу "логического вывода", когда готовые модели массово разворачиваются для выполнения сложных агентных задач. Это требует значительно большей мощности именно от центральных процессоров, которые должны работать в тандеме с графическими или памы от Nvidia.

Почему ByteDance отказывается от Intel и AMD

Сейчас ByteDance покупает серверные процессоры у американских гигантов Intel и AMD. Однако из-за колоссального спроса эти компании существенно повысили прайсы — за последние месяцы рост цен по сравнению с предыдущими кварталами составил от 10 до 35%. Кроме того, Intel уже предупредила китайских клиентов, что сроки поставок ее серверных процессоров могут теперь составлять до шести месяцев.

Главные детали секретного проекта ByteDance:

Сфера применения: компания планирует развертывать процессоры собственного дизайна на подконтрольных серверах и центрах обработки данных для внутренних операций и масштабирования продуктов на основе агентов (в частности платформы Coze).

Выбор архитектуры: инженеры разрабатывают одновременно два варианта микросхем – один на базе архитектуры Arm (принадлежит SoftBank), а другой – на базе открытого кода RISC-V. Это распространенная мера безопасности среди ИТ-гигантов для тестирования наилучшего решения перед началом дорогостоящего массового производства.

Привлечение партнеров: поскольку проект находится на ранней стадии, ByteDance привлекла внешних партнеров, которые помогут не только спроектировать кремниевые кристаллы, но и забронировать под них ограниченные производственные мощности на дефицитных литейных заводах.

Создавая свой кремний, владелец TikTok идет по пути других мировых лидеров — Google, Amazon и Microsoft, которые уже разрабатывают кастомные процессоры для снижения операционных расходов и максимальной адаптации железа под конкретные алгоритмы.

Напомним, владелец TikTok планирует инвестировать до $70 млрд в закупку миллионов чипов. ByteDance рассматривает возможность радикального увеличения своих капитальных затрат на закупку передового оборудования для обучения большим языковым моделям, чтобы удержать лидерские позиции в индустрии генеративного искусственного интеллекта и опередить западных конкурентов.