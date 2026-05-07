Прорыв DeepSeek: китайского разработчика ИИ могут оценить в $50 миллиардов

Китайский стартап DeepSeek, ставший известным благодаря созданию эффективных открытых моделей искусственного интеллекта, готовится к своему первому раунду привлечения внешнего финансирования. Оценка компании может достичь отметки в $50 млрд.

До сих пор основатель DeepSeek Лян Вэньфэн придерживался стратегии отказа от постороннего капитала, финансируя лабораторию средствами собственного хедж-фонда High-Flyer. Тем не менее, усиление конкуренции на рынке ИИ и растущие затраты на вычислительные мощности заставили компанию изменить тактику.

Кто инвестирует в компанию

По данным источников, DeepSeek планирует привлечь от $3 млрд до $4 млрд. Основными претендентами на роль инвесторов выступают:

Государственный фонд ИИ Китая: национальный фонд с капиталом в 60 млрд юаней ($8,8 млрд), созданный в начале 2025 года, ведет переговоры о лидерстве в раунде.

Tencent Holdings: технологический гигант также выразил заинтересованность в поддержке перспективного разработчика.

Привлеченные средства планируют направить на развитие инфраструктуры вычислений и улучшение условий для работников. Это критически важно, чтобы сдержать отток мозгов к конкурентам, таким как ByteDance и Alibaba.

От чат-ботов к ШИ-агентам

Хотя в начале 2025 года модели V3 и R1 от DeepSeek произвели фурор на мировом рынке из-за своей низкой стоимости обучения, сейчас стартап сталкивается с новыми вызовами. Рынок ИИ смещается от простых чат-ботов к сложным ШИ-агентам, способным выполнять комплексные задачи самостоятельно.

В прошлом месяце DeepSeek представил новую модель V4, однако посторонние тесты показали, что она все еще отстает от самых лучших американских и китайских разработок. Несмотря на амбициозные заявления о "новом уровне" открытого ПО, релиз V4 уже не спровоцировал такой обвал акций техгигантов, как предыдущие версии, что подтверждает необходимость дополнительных ресурсов для рывка вперед.

Напомним, компанию Anthropic оценили в $1 трлн. Это сделало стартап третьей частной компанией в мире по капитализации после OpenAI и SpaceX накануне запланированного выхода на биржу.