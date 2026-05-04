Anthropic и Blackstone готовят совместное ИИ-предприятие за $1,5 млрд

Anthropic завершает соглашение о создании совместного предприятия с Goldman Sachs, Blackstone и другими партнерами для развертывания ИИ-инструментов в бизнесе.

Проект предусматривает создание новой компании, которая поможет бизнесу внедрять инструменты искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций в новое предприятие может составить $1,5 млрд.

Распределение инвестиций и участники соглашения

К формированию капитала новой структуры присоединились ведущие инвестиционные фонды и технологические гиганты:

Blackstone, Hellman & Friedman и Anthropic вкладывают в проект по $300 млн каждый.

Goldman Sachs: инвестирует около $150 млн.

Другие инвесторы: к соглашению присоединятся General Atlantic и другие партнеры.

Конкуренция за корпоративный сегмент

Этот шаг Anthropic является частью конкурентной борьбы за рынок корпоративных решений. OpenAI также ведет переговоры о создании собственного совместного предприятия с инвестфондами. Обе компании делают ставку на продажу специализированных ШИ-решений крупному бизнесу.

