Anthropic и Blackstone готовят совместное ИИ-предприятие за $1,5 млрд

ШИ-приложения
Anthropic завершает соглашение о создании совместного предприятия с Goldman Sachs, Blackstone и другими партнерами для развертывания ИИ-инструментов в бизнесе.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Wall Street Journal.

Проект предусматривает создание новой компании, которая поможет бизнесу внедрять инструменты искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций в новое предприятие может составить $1,5 млрд.

Распределение инвестиций и участники соглашения

К формированию капитала новой структуры присоединились ведущие инвестиционные фонды и технологические гиганты:

  • Blackstone, Hellman & Friedman и Anthropic вкладывают в проект по $300 млн каждый.
  • Goldman Sachs: инвестирует около $150 млн.
  • Другие инвесторы: к соглашению присоединятся General Atlantic и другие партнеры.

Конкуренция за корпоративный сегмент

Этот шаг Anthropic является частью конкурентной борьбы за рынок корпоративных решений. OpenAI также ведет переговоры о создании собственного совместного предприятия с инвестфондами. Обе компании делают ставку на продажу специализированных ШИ-решений крупному бизнесу.

Напомним, Anthropic оценили в $1 трлн: создатель Claude готовится к крупнейшему IPO года. Оценка стартапа на вторичных рынках сделала разработчика нейросети Claude третьей частной компанией в мире после OpenAI и SpaceX, достигшей такой капитализации еще до выхода на биржу.

Автор:
Максим Кольц