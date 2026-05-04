Anthropic та Blackstone готують спільне ШІ-підприємство за $1,5 млрд

Anthropic завершує угоду про створення спільного підприємства з Goldman Sachs, Blackstone та іншими партнерами для розгортання ШІ-інструментів у бізнесі.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Wall Street Journal.

Проєкт передбачає створення нової компанії, яка допомагатиме бізнесу впроваджувати інструменти штучного інтелекту. Загальний обсяг інвестицій у нове підприємство може сягнути $1,5 млрд.

Розподіл інвестицій та учасники угоди

До формування капіталу нової структури долучилися провідні інвестиційні фонди та технологічні гіганти:

Blackstone, Hellman & Friedman та Anthropic: вкладають у проєкт по $300 млн кожен.

Goldman Sachs: інвестує приблизно $150 млн.

Інші інвестори: до угоди також приєднаються General Atlantic та інші партнери.

Конкуренція за корпоративний сегмент

Цей крок Anthropic є частиною конкурентної боротьби за ринок корпоративних рішень. Зокрема, OpenAI також веде переговори про створення власного спільного підприємства з інвестфондами. Обидві компанії роблять ставку на продаж спеціалізованих ШІ-рішень великому бізнесу.

Нагадаємо, Anthropic оцінили у $1 трлн: творець Claude готується до найбільшого IPO року. Оцінка стартапу на вторинних ринках зробила розробника нейромережі Claude третьою приватною компанією у світі після OpenAI та SpaceX, яка досягла такої капіталізації ще до виходу на біржу.