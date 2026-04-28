Anthropic оцінили у $1 трлн: творець Claude готується до найбільшого IPO року

Оцінка стартапу Anthropic на вторинних ринках перевищила позначку в $1 трлн. Це робить розробника нейромережі Claude третьою приватною компанією у світі після OpenAI та SpaceX, яка досягла такої капіталізації ще до виходу на біржу.

З жовтня 2025 року вартість компанії зросла на 733%. Такий стрибок інтересу інвесторів пов'язаний з успіхом нової моделі Claude Mythos та зростанням доходів компанії — її річна виручка вже перевищила $30 млрд.

Розкид оцінок та реальна вартість

Оскільки Anthropic є приватною компанією, її точну вартість визначають спеціалізовані торгові майданчики. Зараз спостерігається цікава динаміка:

Jupiter та Forge Global: оцінюють компанію у понад $1 трлн.

Платформа Hiive: дає дещо стриманіший прогноз — близько $851 млрд.

Експерти зазначають, що такий розкид цін є нормальним для пре-IPO періоду, проте загальний тренд очевидний: Anthropic вже наздоганяє головного конкурента — OpenAI.

Підготовка до IPO

Інвестиційний азарт підігрівають і плани технологічних гігантів. Google готується вкласти в Anthropic до $40 млрд, а Amazon анонсувала інвестиції на суму $25 млрд.

Ключові очікування ринку:

Дата IPO: за прогнозами аналітиків, вихід на біржу може відбутися вже у жовтні 2026 року.

Ймовірність лістингу: експерти оцінюють шанси на розміщення акцій цього року у 59%.

Залучення коштів: очікується, що IPO Anthropic може стати одним із найбільших в історії технологічного сектору, залучивши понад $60 млрд.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Anthropic залучила $30 млрд, а її оцінка зросла до $380 млрд. Тоді раунд фінансування серії G очолили фонди GIC та Coatue. Всього за кілька місяців компанії вдалося майже потроїти свою вартість завдяки стрімкому впровадженню її ШІ-рішень у корпоративному сегменті.