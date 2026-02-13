Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Anthropic залучила $30 млрд, оцінка компанії зросла до $380 млрд

Anthropic
Anthropic залучила $30 млрд / Depositphotos

Стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic завершив раунд фінансування серії G на $30 млрд, що підняло ринкову вартість компанії до $380 млрд — майже вдвічі більше порівняно з попередньою оцінкою серії F у $183 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ТechСrunch.

Раніше цього тижня Bloomberg повідомляв про деталі майбутнього раунду. Нове фінансування очолили сінгапурський фонд багатства GIC та інвестиційна компанія Coatue, а також DE Shaw Ventures, Founders Fund Пітера Тіля та MGX з Абу-Дабі.

Іншими значними інвесторами стали Accel, General Catalyst, Jane Street та Qatar Investment Authority.

Кошти надійдуть на розвиток корпоративних продуктів і моделей штучного інтелекту, над якими працює Anthropic, і підтримку клієнтів, які дедалі критичніше оцінюють ефективність рішень компанії.

"Цей збір коштів відображає неймовірний попит, який ми бачимо з боку цих клієнтів, і ми використаємо ці інвестиції для продовження створення продуктів і моделей корпоративного рівня, від яких вони покладаються", - розповів фінансовий директора Крішна Рао.

Раунд відбувається на тлі конкуренції з OpenAI, яка також планує залучити $100 млрд фінансування, що потенційно оцінить її приблизно у $830 млрд. Обидва стартапи змагаються не лише за клієнтів, а й за увагу індустрії штучного інтелекту та світових медіа.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic представив оновлену модель штучного інтелекту Claude Opus 4.6 на тлі конкуренції з OpenAI.

Автор:
Тетяна Гойденко