Anthropic залучила $30 млрд, оцінка компанії зросла до $380 млрд

Стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic завершив раунд фінансування серії G на $30 млрд, що підняло ринкову вартість компанії до $380 млрд — майже вдвічі більше порівняно з попередньою оцінкою серії F у $183 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ТechСrunch.

Раніше цього тижня Bloomberg повідомляв про деталі майбутнього раунду. Нове фінансування очолили сінгапурський фонд багатства GIC та інвестиційна компанія Coatue, а також DE Shaw Ventures, Founders Fund Пітера Тіля та MGX з Абу-Дабі.

Іншими значними інвесторами стали Accel, General Catalyst, Jane Street та Qatar Investment Authority.

Кошти надійдуть на розвиток корпоративних продуктів і моделей штучного інтелекту, над якими працює Anthropic, і підтримку клієнтів, які дедалі критичніше оцінюють ефективність рішень компанії.

"Цей збір коштів відображає неймовірний попит, який ми бачимо з боку цих клієнтів, і ми використаємо ці інвестиції для продовження створення продуктів і моделей корпоративного рівня, від яких вони покладаються", - розповів фінансовий директора Крішна Рао.

Раунд відбувається на тлі конкуренції з OpenAI, яка також планує залучити $100 млрд фінансування, що потенційно оцінить її приблизно у $830 млрд. Обидва стартапи змагаються не лише за клієнтів, а й за увагу індустрії штучного інтелекту та світових медіа.

