Anthropic привлекла $30 млрд, оценка компании выросла до $380 млрд

Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic завершил раунд финансирования серии G на $30 млрд, что подняло рыночную стоимость компании до $380 млрд — почти вдвое больше по сравнению с предварительной оценкой серии F в $183 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой ТechСrunch.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал о деталях предстоящего раунда. Новое финансирование возглавили сингапурский фонд богатства GIC и инвестиционная компания Coatue, а также DE Shaw Ventures, Founders Fund Питера Тиля и MGX из Абу-Даби.

Другими крупными инвесторами стали Accel, General Catalyst, Jane Street и Qatar Investment Authority.

Денежные средства поступят на развитие корпоративных продуктов и моделей искусственного интеллекта, над которыми работает Anthropic, и поддержку клиентов, которые все более критично оценивают эффективность решений компании.

"Этот сбор средств отражает невероятный спрос, который мы видим со стороны этих клиентов, и мы используем эти инвестиции для продолжения создания продуктов и моделей корпоративного уровня, от которых они полагаются", – рассказал финансовый директор Кришна Рао.

Раунд проходит на фоне конкуренции с OpenAI, которая также планирует привлечь $100 млрд финансирования, что потенциально оценит ее примерно в $830 млрд. Оба стартапа соревнуются не только за клиентов, но и за внимание индустрии искусственного интеллекта и мировых медиа.

Напомним, что недавно Anthropic представил обновленную модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.6 на фоне конкуренции с OpenAI.