Ближний Восток будет массово скупать зерно после открытия Ормузского пролива – Bloomberg

Соглашение между США и Ираном открывает Ормузский пролив для судоходства. Ожидается, что возобновление этой стратегической артерии спровоцирует ажиотаж вокруг импорта зерна в страны Персидского залива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Зависимость Ближнего Востока от импорта

В течение длительного времени регион был вынужден зависеть от более длинных, более дорогих и значительно менее эффективных логистических маршрутов, что отрицательно сказывалось на продовольственной безопасности.

Страны Персидского залива считаются одним из наиболее импортозависимых продовольственных рынков на планете, поскольку заграничные поставки покрывают примерно 90% их внутреннего потребления продуктов питания.

В частности, сам Иран стабильно входит в список крупнейших мировых покупателей соевого шрота и кукурузы из Бразилии.

В то же время, ключевые зерновые хабы региона, среди которых Джебель-Али в ОАЭ, Даммам в Саудовской Аравии и иранский Бандар Имам Хомейни, географически расположены именно внутри залива, заблокированного проливом.

Логистические вызовы при открытии пролива

Как пишет Bloomberg, несмотря на положительные ожидания от мирного соглашения, мгновенно возобновить стабильные поставки не удастся. Желание импортеров как можно быстрее пополнить истощенные продовольственные запасы столкнется с логистическими препятствиями.

Огромное количество судов, которые месяцами ожидали транзит, по прогнозам Clarksons, создаст серьезные пробки в судоходных каналах и портовых сетях.

На первых этапах работы рынок неизбежно столкнется с организационной неэффективностью из-за перегрузки терминалов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.