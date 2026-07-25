ЕС ввел санкции против единого нефтеперерабатывающего завода в Грузии из-за российской нефти

Европейский Союз включил единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод "Пулеви" в 21-й пакет санкций против России за переработку российского сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный текст Совета ЕС.

Это решение подчеркивает усиление контроля Евросоюза за соблюдением масляного потолка и ликвидацию серых схем реэкспорта российской нефти через третьи страны.

Для регионального рынка это означает дальнейшее переформатирование логистических цепей и принуждение коммерческих операторов в Черноморском регионе к полной диверсификации поставок.

Какие ограничения введены

Запрет на любые операции с предприятием вступит в силу через шесть месяцев. Санкции можно избежать, если НПЗ полностью прекратит переработку российского сырья.

В ведомстве выразили сожаление по поводу решения Брюсселя, заявив о соблюдении санкционного режима, и выразили надежду, что Еврокомиссия пересмотрит это решение в течение предоставленного полугодового срока.

НПЗ в порту Пулеву мощностью первой очереди 1,2 млн. тонн в год впервые принял российскую нефть от компании "Роснефть" в октябре 2025 года. В феврале 2026 года в ЕС приступили к обсуждению ограничений относительно предприятия из-за подозрений в реэкспорте и обходе европейских запретов.

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан ранее отмечал, что Тбилиси должен соблюдать запрет на импорт сырья из РФ и ограничения подсанкционных танкеров. После этого грузинские власти обещали закрыть порт Кулеви для таких судов.

В начале июля компания Black Sea Petroleum (BSP), управляющая НПЗ, сообщила о планах отказаться от российской нефти с августа-сентября 2026 года и заменить ее сырьем из Туркменистана, Казахстана и других источников.

Напомним, 21-й пакет санкций Европейского Союза направлен прежде всего против российского финансового сектора, криптовалютных сервисов, нефтяных доходов, теневого флота и предприятий военно-промышленного комплекса. В список внесли 218 новых позиций — 48 физических лиц и 170 организаций.