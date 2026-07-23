ЕС согласовал новый пакет санкций: под ударом банки, "теневой флот" и криптовалюты

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали 21 пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, «теневого флота» и военной промышленности РФ. Кроме того, ЕС продлил действие действующей пороговой цены на российскую нефть еще на год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Санкции ЕС против России

Отмечается, что техническая работа над документом завершена, а письменная процедура его окончательного утверждения будет начата уже сегодня.

Собеседник отметил, что переговоры о новом пакете были непростыми, однако странам-членам удалось согласовать все спорные вопросы и сохранить единство Евросоюза, как и при принятии предыдущих санкционных пакетов.

По словам дипломата, государства ЕС остаются единодушными в стремлении и дальше ограничивать способность России вести войну против Украины. Достигнутая договоренность, подчеркнул он, должно усилить давление на Москву и подтверждает постоянную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

Новый пакет санкций дипломат назвал существенным шагом по ослаблению военной экономики России.

В частности, страны ЕС договорились еще на 12 месяцев продлить действие действующей пороговой цены на российскую нефть. Ожидается, что это и дальше будет ограничивать нефтяные доходы России в условиях нестабильности на мировых энергетических рынках.

Также стороны достигли компромисса по передаче российского сжиженного природного газа (СПГ) третьим странам. Согласованное исключение касается только операций по перевалке СПГ и связанным закупкам по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. В то же время, любое расширение таких операций со стороны европейских операторов будет запрещено, а Совет ЕС будет ежегодно пересматривать действие этого исключения.

Кроме того, 21-й пакет содержит самое большое за последние четыре года количество новых персональных и юридических санкционных списков. Он предусматривает широкие ограничения и запреты транзакций для российского финансового сектора, новые санкции в отношении операций с криптовалютами, а также расширение списка судов так называемого "теневого флота" и связанных с ним компаний.

Документ также обязывает государства-члены принимать необходимые меры для ограничения выдачи виз бывшим российским комбатантам. Отдельный блок санкций касается новых торговых ограничений, направленных на дальнейшее ослабление военно-промышленного комплекса России.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ищет выход из тупика относительно нового, 21-го пакета санкций против России. Переговоры между странами-членами заблокированы из-за разногласий вокруг ограничений на российский сжиженный природный газ (LNG) и сохранения потолков цен на нефть.