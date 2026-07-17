ЕС ввел санкции против производителей компонентов для российских дронов

Европейский Союз ввел санкции против одного физического лица и российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ и производством компонентов для беспилотников. Решение было принято на фоне усиления российских атак по Украине, в том числе после смертельных ударов по Киеву в начале июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Под ограничения попали пять компаний, входящих в группу ABS Electro. Они разрабатывают и создают электронные и радиоэлектронные составляющие, которые употребляются в русских беспилотниках.

По данным Совета ЕС, эти компании способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов, в частности типа "Шахед" и "Герань". Речь идет, в частности, о повышении их устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Также часть компаний производит автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, остающегося важным источником доходов для правительства РФ.

В санкционный список также внесли Ирину Харисову — председателя правления группы ABS Electro и директор нескольких компаний, входящих в эту группу.

Санкции предусматривают:

заморозка активов;

запрет на предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно;

запрет на поездки в ЕС для физических лиц, внесенных в список.

В Совете ЕС отметили, что новые ограничения приняты в рамках санкционного режима за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Европейский Совет ранее подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о готовности усиливать давление на Россию, в частности, из-за дальнейших санкций.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза расширил санкционный список против Ирана из-за его непосредственного участия в войне России против Украины и массовых нарушений прав человека.