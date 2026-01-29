- Категория
Брюссель наказал Иран за помощь России в войне: Совет ЕС ввел новые санкции
Совет Европейского Союза расширил санкционный список против Ирана из-за его непосредственного участия в войне России против Украины и массовых нарушений прав человека.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе Совета ЕС.
В санкционный список добавлены четыре человека и шесть организаций, которые являются ключевыми звеньями иранского ВПК. Среди них:
- Khojir Missile Development and Production – ведущая компания по разработке и производству баллистических ракет;
- Sahara Thunder – подставная структура Министерства обороны Ирана, занимающаяся теневым импортом-экспортом военных технологий;
- Частные компании, поставляющие критические компоненты для КСИР (Корпуса стражей Исламской революции).
Среди физических лиц под санкции оказались генеральные директора и акционеры предприятий, ответственных за разработку БПЛА и ракетных технологий.
Тотальное эмбарго на технологии
В конце концов, Совет решил распространить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставки из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет. В обновленный список вошли:
- Энергетические материалы и специальные смеси;
- Высокотехнологичная электроника, компьютеры и средства информационной безопасности;
- Навигационные системы, авионика и аэрокосмические движущие установки;
- Датчики и лазеры используются в современных системах вооружения.
Нарушение прав человека
Из-за насилия против мирных протестующих ЕС ввел санкции против еще 15 физических и 6 юридических лиц из Ирана.
В сообщении подчеркивается, что карательные меры направлены против тех, кто ответственен за репрессии и запугивание граждан силами безопасности.
Среди новых подсанкционных лиц – глава МВД и глава Совета национальной безопасности страны Эскандар Момени.
Масштаб ограничений
На сегодняшний день общее количество подсанкционных лиц в рамках этого режима возросло до 24 человек и 26 организаций. Действие санкционного режима официально продлено по меньшей мере до 27 июля 2026 года .
В ЕС отмечают, что военная поддержка иранским режимом российской агрессии является прямой угрозой безопасности всего европейского сообщества.
Напомним, Иран, являющийся четвертым по величине производителем в ОПЕК (3,2 млн баррелей в сутки), оказался под угрозой смены режима. Согласно данным Reuters, Белый дом рассматривает варианты атак, которые могли бы спровоцировать внутренние протесты в стране.