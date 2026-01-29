Запланована подія 2

Брюссель наказал Иран за помощь России в войне: Совет ЕС ввел новые санкции

флаги
Совет ЕС ввел санкции против Ирана / Depositphotos

Совет Европейского Союза расширил санкционный список против Ирана из-за его непосредственного участия в войне России против Украины и массовых нарушений прав человека.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе Совета ЕС.

В санкционный список добавлены четыре человека и шесть организаций, которые являются ключевыми звеньями иранского ВПК. Среди них:

  • Khojir Missile Development and Production – ведущая компания по разработке и производству баллистических ракет;
  • Sahara Thunder – подставная структура Министерства обороны Ирана, занимающаяся теневым импортом-экспортом военных технологий;
  • Частные компании, поставляющие критические компоненты для КСИР (Корпуса стражей Исламской революции).

Среди физических лиц под санкции оказались генеральные директора и акционеры предприятий, ответственных за разработку БПЛА и ракетных технологий.

Тотальное эмбарго на технологии

В конце концов, Совет решил распространить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставки из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет. В обновленный список вошли:

  • Энергетические материалы и специальные смеси;
  • Высокотехнологичная электроника, компьютеры и средства информационной безопасности;
  • Навигационные системы, авионика и аэрокосмические движущие установки;
  • Датчики и лазеры используются в современных системах вооружения.

Нарушение прав человека

Из-за насилия против мирных протестующих ЕС ввел санкции против еще 15 физических и 6 юридических лиц из Ирана.

В сообщении подчеркивается, что карательные меры направлены против тех, кто ответственен за репрессии и запугивание граждан силами безопасности.

Среди новых подсанкционных лиц – глава МВД и глава Совета национальной безопасности страны Эскандар Момени.

Масштаб ограничений

На сегодняшний день общее количество подсанкционных лиц в рамках этого режима возросло до 24 человек и 26 организаций. Действие санкционного режима официально продлено по меньшей мере до 27 июля 2026 года .

В ЕС отмечают, что военная поддержка иранским режимом российской агрессии является прямой угрозой безопасности всего европейского сообщества.

Напомним, Иран, являющийся четвертым по величине производителем в ОПЕК (3,2 млн баррелей в сутки), оказался под угрозой смены режима. Согласно данным Reuters, Белый дом рассматривает варианты атак, которые могли бы спровоцировать внутренние протесты в стране.

Автор:
Татьяна Бессараб