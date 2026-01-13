Трамп ввел 25% пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном: как реагирует Зеленский

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины для стран, ведущих бизнес с Ираном.

Как пишет Delo.ua, соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Пошлины для стран за сотрудничество с Ираном

"Немедленно вступает в силу: любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в 25% на любую и всю торговлю с Соединенными Штатами Америки. Это решение окончательно и безоговорочно", — написал Трамп.

Американский президент не уточнил, какие именно страны могут испытать наибольшее влияние.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций за помощь Ирану в разработке ракет и дронов против более 30 человек и организаций из восьми стран, в том числе двух подставных компаний, зарегистрированных в Украине.

Отметим, что в Иране с начала нового года продолжаются массовые протесты с требованиями смены режима. Сотни тысяч человек вышли на улицы Тегерана и десятки других городов, несмотря на жестокий ответ властей: уже убито более 500 протестующих и арестовано около 10 тысяч.

Зеленский о протестах в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети X сообщение, в котором призвал мировых лидеров и международные организации уже сейчас поддержать иранский народ в борьбе с режимом аятоллы Али Хаменеи.

"И каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима, который принес столько зла Украине и другим странам", - подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что будущее Ирана может измениться существенно.

"То, что сейчас происходит в Иране — масштабные протесты, фактически восстание, — четкий сигнал, что для России ситуация не станет проще. Чрезвычайно важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны", — подчеркнул президент.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .