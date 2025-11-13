Запланована подія 2

США ввели санкции против украинских компаний за помощь Ирану

Белый дом, флаг США, лужайка, фонтан.
США ввели санкции против Ирана, в список попали две компании из Украины / Википедия

Министерство финансов США объявило о введении санкций за помощь Ирану в разработке ракет и дронов против более 30 человек и организаций из восьми стран, в том числе двух подставных компаний, зарегистрированных в Украине.

Как пишет Delo.ua, это говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Целью санкций является попытка сорвать производство иранских ракет и беспилотников Shahed.

"Сегодня OFAC предпринимает действия против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, привлеченных в нескольких сетях закупок, поддерживающих производство Ираном баллистических ракет и БПЛА", - отмечается в сообщении.

Схема с компаниями из Украины.

Отмечается, что иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC, чтобы закупать аэрокосмические материалы, в том числе индикаторы ориентации и магнитометры.

Их затем снабжали иранской государственной компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящей военные самолеты и дроны.

Гражданка Ирана Батул Шафиеи также была причастна к поставке деталей для иранской компании. Она переводила деньги украинским компаниям и организовывала поставки.

Еще один Иранец – Саид Пахлавани Неджад – выступал посредником между украинскими фиктивными компаниями и HESA, способствуя продаже компонентов генераторов, двигателей, индикаторов ориентации, сенсоров и другого оборудования для HESA.

Согласно базе данных YouControl, компания GK Imperativ Ukraina LLC   зарегистрирована   в Харькове, а ее основным видом деятельности оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

Владельцем компании указан Бахрам Табиби.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .

Ранее администрация президента Дональда Трампа предложила Ирану масштабную инициативу – инвестиции до 30 миллиардов долларов в гражданскую ядерную энергетику без обогащения урана.

Автор:
Светлана Манько