В Украине будет разработан закон об искусственном интеллекте для интеграции с правилами ЕС

Министерство цифровой трансформации Украины приступило к работе над первым профильным законом об искусственном интеллекте. Документ должен синхронизировать украинское законодательство по европейскому AI Act, что позволит отечественным разработчикам свободно выходить на международные рынки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

В. и. о. Министра цифровой трансформации Александр Борняков во время первого заседания профильной рабочей группы подвел итоги подготовительного этапа.

По его словам, Украина выбрала подход bottom-up — сначала создала простор для инноваций и саморегуляции бизнеса, а теперь переходит к внедрению четких законодательных границ. Главная цель государства до 2030 года – войти в тройку мировых лидеров по уровню внедрения ИИ в госсекторе.

Формат Agentic State и собственная ИИ-инфраструктура

Украина уже имеет реальные результаты использования технологий в государственных услугах и развитии инфраструктуры:

ИИ-агент в "Дії": осенью 2025 года на портале запустили первого в мире национального AI-помощника (зафиксировано 2 миллиона сообщений от 350 тысяч граждан). В мае 2026 года ИИ-агент появился непосредственно в мобильном приложении "Дія" — только за первый месяц 3 миллиона украинцев воспользовались им для оформления подъемников и уплаты штрафов. Государство переходит к концепции Agentic State, где система активно предлагает услуги по голосовому или текстовому запросу.

Технологическая база: совместно с NVIDIA в стране разворачивают AI Factory. Параллельно вместе с мобильным оператором "Киевстар" продолжается создание национальной большой языковой модели "Сяйво", которая будет работать на отечественных серверах и учитывать украинский контекст.

Что уже сделано для рынка

До принятия закона Минцифры уже реализовало ряд подготовительных шагов. В частности, была выпущена Дорожная карта, Белая книга регулирования и 11 рекомендаций по безопасности. В рамках запускной регуляторной песочницы ведомство получило 90 заявок на тестирование ИИ-продуктов, 15 из которых успешно прошли экспертный аудит.

Кроме этого, в 2026 году презентовали машиночитаемый "Словарь терминов ИИ 2.0" для юристов и разработчиков. На рынке также появилась первая профильная организация по этическому использованию ИИ, основанная 14 ведущими компаниями, среди которых Grammarly, MacPaw, SoftServe и Uklon. На международном уровне Украина подтвердила свои намерения, подписав Декларацию Блетчли и Рамочную конвенцию Совета Европы по ИИ.

Совместная рабочая группа планирует завершить разработку проекта закона об искусственном интеллекте в течение 2026 года, учитывая баланс интересов государства, граждан и ИТ-бизнеса.

Напомним, в мобильное приложение "Дія" внедрили ИИ-агента на базе модели Gemini. Умный ассистент получил возможность не только консультировать пользователей, но и самостоятельно выполнять базовые задачи, в частности, мгновенно извещать о штрафах за нарушение ПДД и формировать справки о месте жительства.