В Україні розроблять закон про штучний інтелект для інтеграції з правилами ЄС

Міністерство цифрової трансформації України розпочало роботу над першим профільним законом про штучний інтелект. Документ має синхронізувати українське законодавство з європейським AI Act, що дозволить вітчизняним розробникам вільно виходити на міжнародні ринки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Т. в. о. Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час першого засідання профільної робочої групи підбив підсумки підготовчого етапу.

За його словами, Україна обрала підхід bottom-up — спочатку створила простір для інновацій та саморегуляції бізнесу, а тепер переходить до впровадження чітких законодавчих меж. Головна мета держави до 2030 року — увійти до трійки світових лідерів за рівнем упровадження ШІ в держсекторі.

Формат Agentic State та власна ШІ-інфраструктура

Україна вже має реальні результати використання технологій у державних послугах та розбудові інфраструктури:

ШІ-агент у "Дії": восени 2025 року на порталі запустили першого у світі національного AI-помічника (зафіксовано 2 мільйони повідомлень від 350 тисяч громадян). У травні 2026 року ШІ-агент з’явився безпосередньо у мобільному застосунку "Дія" — лише за перший місяць 3 мільйони українців скористалися ним для оформлення витягів та сплати штрафів. Держава переходить до концепції Agentic State, де система проактивно пропонує послуги за голосовим чи текстовим запитом.

Технологічна база: спільно з NVIDIA в країні розгортають AI Factory. Паралельно разом із мобільним оператором "Київстар" триває створення національної великої мовної моделі "Сяйво", яка працюватиме на вітчизняних серверах і враховуватиме український контекст.

Що вже зроблено для ринку

До ухвалення закону Мінцифри вже реалізувало низку підготовчих кроків. Зокрема, було випущено Дорожню карту, Білу книгу регулювання та 11 безпекових рекомендацій. У межах запускної регуляторної пісочниці відомство отримало 90 заявок на тестування ШІ-продуктів, 15 з яких успішно пройшли експертний аудит.

Окрім цього, у 2026 році презентували машиночитаний "Словник термінів ШІ 2.0" для юристів та розробників. На ринку також з'явилася перша профільна організація з етичного використання ШІ, яку заснували 14 провідних компаній, серед яких Grammarly, MacPaw, SoftServe та Uklon. На міжнародному рівні Україна підтвердила свої наміри, підписавши Декларацію Блетчлі та Рамкову конвенцію Ради Європи щодо ШІ.

Спільна робоча група планує завершити розробку проєкту закону про штучний інтелект протягом 2026 року, врахувавши баланс інтересів держави, громадян та ІТ-бізнесу.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Дія" впровадили ШІ-агента на базі моделі Gemini. Розумний асистент отримав можливість не лише консультувати користувачів, а й самостійно виконувати базові завдання, зокрема миттєво сповіщати про штрафи за порушення ПДР та формувати довідки про місце проживання.