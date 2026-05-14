"Дія.AI" у смартфоні: ШІ-агент тепер сповіщує про штрафи ПДР та видає витяги про місце проживання

"Дія.AI" надсилатиме сповіщення на смартфон про штрафи ПДР / Мінцифри

Мінцифри інтегрувало ШІ-агента на базі моделі Gemini безпосередньо у застосунок “Дія”. Система переходить до формату Agentic State, де асистент не лише відповідає на запитання, а й самостійно виконує завдання — від формування довідок до миттєвих повідомлень про штрафи.

На початковому етапі в застосунку "Дія" через ШІ-агента можна отримати три послуги:

  • витяг про місце проживання дорослого; 
  • витяг про місце проживання дитини; 
  • сповіщення про штрафи ПДР.

ШІ-асистент формує документи за запитом у чаті за лічені хвилини. У випадку зі штрафами ПДР асистент автоматично надсилає повідомлення про правопорушення та надає пряме посилання на оплату.

"Це вже не просто пошук у меню, а інтелектуальна взаємодія: ви ставите завдання людською мовою, а ШІ-агент виконує всю складну роботу за вас. Ми будуємо майбутнє, де державний сервіс стає непомітним, але максимально персоналізованим", — зазначив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Технологічною основою асистента стала модель штучного інтелекту Gemini від Google. Масштабування реалізовано на платформі Vertex AI, що забезпечує швидкість обробки запитів. При цьому персональні дані користувачів не потрапляють до загальної моделі Gemini та обробляються у захищеному периметрі Дії.

Щоб скористатися функцією, необхідно оновити застосунок до останньої версії та натиснути на іконку "Дія.AI". Наразі сервіс працює у режимі відкритого бета-тестування.

Нагадаємо, Україна стала першою країною у світі, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект. У вересні минулого року на порталі “Дія” запрацював ШІ-асистент “Дія.АІ”. За першу добу ним скористалися 4 364 користувачі, надіславши понад 19 тисяч повідомлень і створивши 6 366 діалогів, серед яких 425 довідок про доходи.

Автор:
Тетяна Ковальчук