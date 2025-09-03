"Дія.АІ" запрацював в Україні: за першу добу майже 20 тис. повідомлень та понад 6 тис. діалогів

Україна стала першою країною у світі, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект - на порталі “Дія” запрацював ШІ-асистент “Дія.АІ”. За першу добу ним скористалися 4 364 користувачі, надіславши понад 19 тисяч повідомлень і створивши 6 366 діалогів, серед яких 425 довідок про доходи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія.АІ" в дії

Українці вже активно користуються новим сервісом, дізнаються про державні послуги та замовляють документи прямо через чат зі штучним інтелектом, наголошує Федоров.

За перший день роботи ШІ-асистента зафіксовано:

4 364 унікальні користувачі;

19 344 надіслані повідомлення;

6 366 створених діалогів;

425 сформованих довідок про доходи — це 23% від усіх замовлених документів за добу.

"Користуйтеся Дія.АІ, отримуйте швидкі відповіді на запитання, замовляйте довідку про доходи та пишіть свої коментарі просто в чаті. Нам важливий ваш фідбек — ми продовжуємо навчати Дія.АІ, щоб реагувати на ваші запити ще швидше і якісніше", - підсумумвав Федоров.

Як працює ШІ-помічник?

"Дія.AI" працює цілодобово, надаючи миттєві відповіді. Вам більше не потрібно шукати інформацію — достатньо написати свій запит.

Асистент у режимі 24/7 допоможе підібрати послугу під різні життєві ситуації, зокрема:

Консультації та послуги : наприклад, на запит " хочу перереєструвати авто " або " дай довідку про доходи " , ШІ-асистент надасть детальну інструкцію або ж саму послугу.

: наприклад, на запит хочу перереєструвати авто або дай довідку про доходи , ШІ-асистент надасть детальну інструкцію або ж саму послугу. Інтеграція з реєстрами : помічник може отримати необхідну інформацію з реєстрів, наприклад, про вашу нерухомість чи статус ФОП.

: помічник може отримати необхідну інформацію з реєстрів, наприклад, про вашу нерухомість чи статус ФОП. Безпека: система гарантує конфіденційність та не потребує ваших особистих даних, як-от номер паспорта чи банківська інформація.

Наразі "Дія.AI" працює в режимі відкритого бета-тестування. Кожен може допомогти в його вдосконаленні, ставлячи запитання, перевіряючи різні запити та залишаючи відгуки. Ваші коментарі допомагають команді "Дії" та WINWIN AI Center of Excellence навчати модель, щоб зробити її ще ефективнішою.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що "Дія" готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем.