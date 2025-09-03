Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Дія.АІ" запрацював в Україні: за першу добу майже 20 тис. повідомлень та понад 6 тис. діалогів

Федоров, дія
Україна надаватиме державні послуги за допомогою ШІ / Мінцифри

Україна стала першою країною у світі, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект - на порталі “Дія” запрацював ШІ-асистент “Дія.АІ”. За першу добу ним скористалися 4 364 користувачі, надіславши понад 19 тисяч повідомлень і створивши 6 366 діалогів, серед яких 425 довідок про доходи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія.АІ" в дії

Українці вже активно користуються новим сервісом, дізнаються про державні послуги та замовляють документи прямо через чат зі штучним інтелектом, наголошує Федоров.

За перший день роботи ШІ-асистента зафіксовано:

  • 4 364 унікальні користувачі; 
  • 19 344 надіслані повідомлення;  
  • 6 366 створених діалогів;  
  • 425 сформованих довідок про доходи — це 23% від усіх замовлених документів за добу.

"Користуйтеся Дія.АІ, отримуйте швидкі відповіді на запитання, замовляйте довідку про доходи та пишіть свої коментарі просто в чаті. Нам важливий ваш фідбек — ми продовжуємо навчати Дія.АІ, щоб реагувати на ваші запити ще швидше і якісніше", - підсумумвав Федоров.

Як працює ШІ-помічник?

"Дія.AI" працює цілодобово, надаючи миттєві відповіді. Вам більше не потрібно шукати інформацію — достатньо написати свій запит.

Асистент у режимі 24/7 допоможе підібрати послугу під різні життєві ситуації, зокрема:

  • Консультації та послуги: наприклад, на запит "хочу перереєструвати авто" або "дай довідку про доходи", ШІ-асистент надасть детальну інструкцію або ж саму послугу. 
  • Інтеграція з реєстрами: помічник може отримати необхідну інформацію з реєстрів, наприклад, про вашу нерухомість чи статус ФОП. 
  • Безпека: система гарантує конфіденційність та не потребує ваших особистих даних, як-от номер паспорта чи банківська інформація.

Наразі "Дія.AI" працює в режимі відкритого бета-тестування. Кожен може допомогти в його вдосконаленні, ставлячи запитання, перевіряючи різні запити та залишаючи відгуки. Ваші коментарі допомагають команді "Дії" та WINWIN AI Center of Excellence навчати модель, щоб зробити її ще ефективнішою.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що "Дія" готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем. 

Автор:
Ольга Опенько