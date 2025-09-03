"Дія.АІ" заработал в Украине: за первые сутки почти 20 тыс. сообщений и более 6 тыс. диалогов

Украина стала первой страной в мире, где государственные услуги можно получить через искусственный интеллект – на портале "Дія" заработал ИИ-ассистент "Дія.АІ". За первые сутки им воспользовались 4 364 пользователя, отправив более 19 тысяч сообщений и создав 6 366 диалогов, среди которых 425 справок о доходах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія.Аl" в действии

Украинцы уже активно пользуются новым сервисом, узнают государственные услуги и заказывают документы прямо через чат с искусственным интеллектом, отмечает Федоров.

За первый день работы ИИ-ассистента зафиксировано:

4 364 уникальных пользователя;

19 344 отправленные сообщения;

6 366 созданных диалогов;

425 сформированных справок о доходах - это 23% от всех заказанных документов в сутки.

"Пользуйтесь "Дія.Al", получайте быстрые ответы на вопросы, заказывайте справку о доходах и пишите свои комментарии прямо в чате. Нам важен ваш фидбек - мы продолжаем обучать "Дія. Аl", чтобы реагировать на ваши запросы еще быстрее и качественнее", - подытожил Федоров.

Как работает ИИ-помощник?

"Дія.AI" работает круглосуточно, предоставляя мгновенные ответы. Вам больше не нужно искать информацию – достаточно написать свой запрос.

Ассистент в режиме 24/7 поможет подобрать услугу под разные жизненные ситуации, в частности:

Консультации и услуги : например, по запросу " хочу перерегистрировать авто " или " Дай справку о доходах " , ИИ-ассистент предоставит подробную инструкцию или саму услугу.

: например, по запросу перерегистрировать авто или Дай справку о доходах , ИИ-ассистент предоставит подробную инструкцию или саму услугу. Интеграция с реестрами : помощник может получить необходимую информацию из реестров, например, о вашей недвижимости или статусе ФЛП.

: помощник может получить необходимую информацию из реестров, например, о вашей недвижимости или статусе ФЛП. Безопасность: система гарантирует конфиденциальность и не требует ваших личных данных, таких как номер паспорта или банковская информация.

В настоящее время "Дія.AI" работает в режиме открытого бета-тестирования. Каждый может помочь в его совершенствовании, задавая вопросы, проверяя разные запросы и оставляя отзывы. Ваши комментарии помогают команде "Дії" и WINWIN AI Center of Excellence обучать модель, чтобы сделать ее еще более эффективной.

Напомним, в конце августа сообщалось, что "Дія" готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.