Соцвыплаты, справки и нотариальные услуги: украинцы получат шесть новых цифровых услуг "Дії"

“Дія” готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новые цифровые сервисы в "Дії"

Удобное цифровое государство позволяет получить услугу или консультацию для любой жизненной ситуации без посещения госучреждений и времени в очередях. Еженедельно мы запускаем новые сервисы, упрощающие жизнь, ликвидируя бюрократию, очереди и коррупцию, пишет Федоров.

В ближайшее время в "Дії" появятся:

АИ-ассистент на портале "Дія" - первый в мире национальный искусственный интеллект, предоставляющий государственные услуги. Первый доступный сервис – справка о доходах. Впоследствии можно будет получать консультации и другие услуги просто, написав запрос на чат на человеческом языке.

АИ-ассистент на портале "Дія" - первый в мире национальный искусственный интеллект, предоставляющий государственные услуги. Первый доступный сервис – справка о доходах. Впоследствии можно будет получать консультации и другие услуги просто, написав запрос на чат на человеческом языке. "е-Нотариат" – исторический шаг для цифрового государства. Украинцы смогут оформлять нотариальные услуги онлайн, что обеспечит высокое качество, удобство и экономию средств.

"е-акциз" - цифровая трансформация сферы акцизных марок. Только за год из-за нехватки налогов Украина теряет около 30 млрд грн. Электронная марка позволит проверять легальность алкоголя и табака, просто сканируя код в "Действии".

Путь раненого – комплексный онлайн-сервис для ветеранов и военных и их семей. Все процессы взаимодействия с госорганами будут автоматизированы, без очередей и бумажных документов.

Базовая социальная помощь – уникальный сервис, объединяющий все соцвыплаты в одну заявку. Подать его можно будет через "Дію" без бумажной бюрократии.

Выписка о несудимости с апостилем — вместе с МВД в Минцифры работают над тем, чтобы документ можно было заказать с доставкой. Сейчас его получить можно только по одному адресу в Киеве, новый сервис устранит это неудобство.

Напомним, в Украине снова доступны все онлайн-услуги для водителей в приложении "Дія". Министерство цифровой трансформации совместно с Главным сервисным центром МВД устранили технические неисправности, и теперь пользователи снова могут заказать замену техпаспорта или перерегистрацию транспортного средства в автоматическом режиме.