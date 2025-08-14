Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" возобновили замену техпаспорта и перерегистрацию авто

авто
Возобновлена замена техпаспорта и перерегистрация авто

В Украине снова доступны все онлайн-услуги для водителей в приложении "Дії". Министерство цифровой трансформации совместно с Главным сервисным центром МВД устранили технические неисправности, и теперь пользователи снова могут заказать замену техпаспорта или перерегистрацию транспортного средства в автоматическом режиме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

По-прежнему сервисный центр МВД проверяет документы, а "Укрпочта" доставляет новый техпаспорт и номерные знаки — в ближайшее отделение или курьером непосредственно к двери.

Услуга реализуется Минцифрой в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дія" по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял изменения в порядок государственной регистрации транспортных средств и правил торговли ими, которые должны сделать рынок продажи авто более прозрачным и удобным для бизнеса. Изменения реализуют положения закона №4149-IX и особенно важны для компаний, занимающихся оптовой или розничной торговлей автомобилями.

Автор:
Татьяна Гойденко