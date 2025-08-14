В "Дії" возобновили замену техпаспорта и перерегистрацию авто

В Украине снова доступны все онлайн-услуги для водителей в приложении "Дії". Министерство цифровой трансформации совместно с Главным сервисным центром МВД устранили технические неисправности, и теперь пользователи снова могут заказать замену техпаспорта или перерегистрацию транспортного средства в автоматическом режиме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

По-прежнему сервисный центр МВД проверяет документы, а "Укрпочта" доставляет новый техпаспорт и номерные знаки — в ближайшее отделение или курьером непосредственно к двери.

Услуга реализуется Минцифрой в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дія" по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял изменения в порядок государственной регистрации транспортных средств и правил торговли ими, которые должны сделать рынок продажи авто более прозрачным и удобным для бизнеса. Изменения реализуют положения закона №4149-IX и особенно важны для компаний, занимающихся оптовой или розничной торговлей автомобилями.