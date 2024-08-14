- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Интеграция нового сервиса от "Дії": на AUTO.RIA появился шеринг документов
Украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал сервис шеринга документов через приложение "Дія". Теперь автомобиль от владельца сможет получить специальную отметку "Владелец авто. Подтверждено через Дію".
Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".
Отмечается, что подтверждение регистрации транспортного средства через "Дію" станет не только преимуществом при выборе авто, но и будет способствовать увеличению автомобилей от настоящих владельцев на маркетплейсе.
Как получить отметку?
Чтобы воспользоваться шерингом документа и получить отметку "Владелец авто, подтверждено через Дію" следует следовать следующим шагам:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Авторизируйтесь на AUTO.RIA через Дію.
- Выберите на странице авто "Подтвердить собственность авто";
- Перейдите по ссылке и подтвердите запрос на отправку копии свидетельства о регистрации транспортного средства Дія. Подписью.
Напомним, это уже второй сервис "Дії", интегрированный AUTO.RIA. С прошлого года на маркетплейсе можно авторизироваться через "Дію".
Сейчас на AUTO.RIA около 121 000 пользователей, авторизованных через Дія. Подпись.
"Делать рынок авто безопасным – наша миссия. Мы непрерывно интегрируем на маркетплейсе новые и новые проверки, которых уже более 30. Наше сотрудничество с приложением "Дія"– это важный шаг, который будет делать украинский рынок подержанных авто прозрачным и надежным" , – отмечает Татьяна Скоцик, продуктовая менеджер AUTO.RIA.
"Шеринг документа через "Дію" – это когда пользователь отправляет копию цифрового документа через приложение "Дія" сразу в систему компании. AUTO.RIA интегрировали шеринг свидетельства о регистрации транспортного средства для проверки владельцев авто. Для продавца это удобно, а покупатели будут видеть отметку и больше доверять объявлению ", – отмечает Ирина Заболотная, руководитель команды по внедрению "Дії" в Минцифре.
Напомним, что в приложении "Дія" можно оформить куплю-продажу автомобиля в онлайн-режиме. Новые номерные знаки и техпаспорт будут доставлены покупателю без необходимости посещать сервисные центры МВД или банки.