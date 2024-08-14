Інтеграція нового сервісу від "Дії": на AUTO.RIA з’явився шеринг документів

Український маркетплейс AUTO.RIA інтегрував сервіс шерингу документів через додаток “Дія”. Відтак автомобіль від власника зможе отримати спеціальну позначку "Власник авто. Підтверджено через Дію".

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

Зазначається, що підтвердження реєстрації транспортного засобу через Дію стане не лише перевагою при виборі авто, але й сприятиме збільшенню автомобілів від справжніх власників на маркетплейсі.

Як отримати позначку?

Аби скористатись шерингом документа і отримати позначку "Власник авто, підтверджено через Дію" варто слідувати таким крокам:

Авторизуйтесь на AUTO.RIA через Дія.Підпис;

Оберіть на сторінці авто "Підтвердити власність авто";

Перейдіть за посиланням та підтвердьте запит на відправку копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Дія.Підписом.

Нагадаємо, це вже другий сервіс Дії, який інтегрував AUTO.RIA. Від минулого року на маркетплейсі можна авторизуватися через Дія.Підпис.

Наразі на AUTO.RIA близько 121 000 користувачів, авторизованих через Дія.Підпис.

"Робити ринок авто безпечним – наша місія. Ми безперервно інтегруємо на маркетплейсі нові й нові перевірки, яких вже понад 30. Наша співпраця із Дією – це важливий крок, який робитиме український ринок вживаних авто прозорим і надійним", – зазначає Тетяна Скоцик, продуктова менеджерка AUTO.RIA.

"Шеринг документа через Дію – це коли користувач надсилає копію цифрового документа через застосунок Дія відразу у систему компанії. AUTO.RIA інтегрували шеринг свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, щоб перевіряти власників авто. Для продавця це зручно, а покупці будуть бачити відмітку і більше довіряти оголошенню", – зазначає Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії у Мінцифрі.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" можна оформити купівлю-продаж автомобіля в онлайн-режимі. Нові номерні знаки та техпаспорт доставлятимуться покупцю без необхідності відвідувати сервісні центри МВС чи банки.