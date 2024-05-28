Послуги для водіїв знову доступні у додатку "Дія"

Міністерство внутрішніх справ відновило роботу сервісів для водіїв у мобільному додатку "Дія" після оновлення реквізитів для оплати відповідних послуг.

Про це повідомила пресслужба додатку.

Тепер українці можуть здійснити низку важливих операцій онлайн у кілька кліків:

Замовити, оплатити та замінити водійське посвідчення через додаток. Після цього залишається лише відвідати сервісний центр МВС для отримання нового посвідчення або замовити його доставку. Повністю оформити купівлю-продаж автомобіля в онлайн-режимі. Нові номерні знаки та техпаспорт доставлятимуться покупцю без необхідності відвідувати сервісні центри МВС чи банки.

Відновлення послуг у "Дії" стало можливим після того, як Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для сплати відповідних рахунків.

Повернення цифрових сервісів для водіїв значно спрощує і пришвидшує процес оформлення та перереєстрації транспортних засобів, роблячи ці операції максимально зручними для громадян у режимі онлайн.

Нагадаємо, що 22 травня сервісний центр МВС повідомляв, що з 24 до 27 травня включно дві послуги для водіїв у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні. Йшлося про перереєстрацію авто та обмін посвідчення водія. Причиною такого стала зміна реквізитів для оплати рахунків.

Як замінити водійське посвідчення в "Дії"

Нагадаємо, з травня 2023 року у застосунку "Дія" можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.

Як це зробити?

клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;

виберіть причину заміни;

виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;

виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;

підпишіть заяву.

Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.