В Україні запустили програму, яка вміє визначати власника авто за номерами

Програмісти-волонтери розробили і вже запустили для завантаження додаток, за допомогою якого можна визначити власника авто за фото номерів його машини.

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Програму розробили фахівці благодійного фонду "IT-Паросток", який допомагає із профорієнтацією молодим українським айтішникам. Про це повідомила пресслужба фонду.

Автори програми вважають, що їх розробка може допомогти поліцейським, які працюють на блокпостах.

"За допомогою нього можна легко отримати найсвіжіші дані про машину на 1 лютого 2022 року: модель, виробник, колір і т. д. Для цього потрібно лише відсканувати номер авто у додатку", - резюмують розробники.

Завантажити програму вже можна в AppStore (для смартфонів на ISO) та PlayMarket (для смартфонів на Android).

Програма абсолютно безплатна. Відомо, що в основі програми лежить машинний алгоритм розпізнавання автомобільних номерів, що працює з даними Opendatabot і системою, з якою співпрацюють поліцейські служби.

Зазначимо, що у МВС закликали тероборону відмовитися від засилля блокпостів на дорогах. Справа в тому, що через стихійне виникнення блокпостів та бездумне перегородження доріг бетонними блоками та іншими загородженнями в перші дні після російського вторгнення на виїздах та в'їздах до Києва виникли величезні пробки на десятки кілометрів.

Фото: ua.depositphotos.com