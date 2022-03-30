В Украине запустили приложение, которое умеет определять владельца авто по номерам

Программисты-волонтеры разработали и уже запустили для скачивания приложение, с помощью которого можно определить владельца авто по фото номеров его машины.

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Программу разработали специалисты благотворительного фонда "IT-Паросток", который помогает с профориентацией молодым украинским айтишникам. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Создатели приложения считают, что их разработка может помочь полицейским, которые работают на блокпостах.

"С помощью него можно легко получить самые свежие данные о машине на 1 февраля 2022 года: модель, производитель, цвет и т. д. Для этого нужно только отсканировать номер авто в приложении", — резюмируют разработчики.

Загрузить приложение уже можно в AppStore (для смартфонов на ISO) и PlayMarket (для смартфонов на Android).

Приложение абсолютно бесплатное. Известно, что в основе программы приложения лежит машинный алгоритм распознавания автомобильных номеров, работающий с данными Opendatabot и системой, с которой сотрудничают полицейские службы.

Отметим, что в МВД призвали тероборону отказаться от засилья блокпостов на дорогах. Дело в том, что из-за стихийного возникновения блокпостов и бездумного перегораживания дорог бетонными блоками и другими заграждениями в первые дни после российского вторжения на выездах и въездах в Киев возникли огромные пробки на десятки километров.

Фото: ua.depositphotos.com