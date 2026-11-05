НБУ оценил запасы наличной валюты в банках: есть ли риск дефицита?

Национальный банк Украины 5 ноября провел операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, предложив $50 млн и €50 млн. Четыре банка подали заявки на $40 млн и €9 млн, которые регулятор удовлетворил в полном объеме. В НБУ заявляют, что запасы наличной валюты в финансовой системе остаются достаточными для нужд населения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Банки не использовали всю предложенную валюту

По итогам операций 5 ноября банки приобрели у регулятора $40 млн из предложенных $50 млн и €9 млн из €50 млн.

Таким образом, спрос на доллары составил 80% от объявленного предложения, тогда как на евро - 18%.

В целом, на протяжении 3–5 ноября объем наличной валюты, которую НБУ предлагал банкам, существенно превышал поданные заявки.

НБУ готов поддерживать валютную ликвидность

Национальный банк заявил о готовности и дальше проводить операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, если возникнет такая потребность.

В то же время, регулятор оценивает текущий уровень наличной валютной ликвидности финансовой системы как достаточный для удовлетворения потребностей украинцев.

Операции по обмену безналичной валюты на наличную являются одним из механизмов, посредством которых НБУ поддерживает стабильное обеспечение банков наличными долларами и евро.

Регулятор продолжит смотреть за спросом со стороны банков и при необходимости готов увеличить предложение наличной иностранной валюты.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 составили $49,1 млрд, увеличившись в октябре на 4,2%. Рост обеспечили поступления от международных партнеров и конвертацию правительством валютных средств, несмотря на продажу валюты Нацбанком и выплаты по государственному долгу.