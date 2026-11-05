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Резервы Украины превысили $49 млрд: что обеспечило рост

Гривны
Украина получила миллиарды долларов от партнеров: как это повлияло на резервы / Depositphotos

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 составили $49,1 млрд, увеличившись в октябре на 4,2%. Рост обеспечили поступления от международных партнеров и конвертацию правительством валютных средств, несмотря на продажу валюты Нацбанком и выплаты по государственному долгу.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Международная помощь обеспечила рост резервов

В октябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3,69 млрд. Из них $3,29 млрд. Украина получила от Европейского Союза, еще $404,6 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $4,6 млрд. от ЕС в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Эти средства не включаются в международные резервы из-за их целевого назначения. В то же время, в случае продажи правительством валюты Нацбанка в обмен на гривну для дальнейшего использования по назначению резервы увеличиваются на соответствующую сумму.

В октябре правительство конвертировало в гривну все $4,6 млрд такого финансирования, что способствовало росту международных резервов.

Украина выполнила долговые выплаты и валютные интервенции

За месяц на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина направила $242,3 млн.

В частности, $197,9 млн были выплачены по обязательствам перед Всемирным банком, $7,2 млн — на обслуживание валютных ОВГЗ, еще $37,2 млн — другим кредиторам.

Отдельно Украина перечислила Международному валютному фонду $252,8 млн.

Чистая продажа валюты Национальным банком в октябре составила $6,05 млрд.

Резервов достаточно для финансирования импорта

По данным НБУ, текущий объем международных резервов позволяет финансировать 4,2 месяца будущего импорта.

В Нацбанке отмечают, что такого уровня резервов достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка Украины.

Напомним, Национальный банк Украины вводит новый индикатор валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Регулятор также обновил подходы к расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынка.

Автор:
Ольга Опенько

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