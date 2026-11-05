- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Резервы Украины превысили $49 млрд: что обеспечило рост
Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 составили $49,1 млрд, увеличившись в октябре на 4,2%. Рост обеспечили поступления от международных партнеров и конвертацию правительством валютных средств, несмотря на продажу валюты Нацбанком и выплаты по государственному долгу.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Международная помощь обеспечила рост резервов
В октябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3,69 млрд. Из них $3,29 млрд. Украина получила от Европейского Союза, еще $404,6 млн — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила $4,6 млрд. от ЕС в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.
Эти средства не включаются в международные резервы из-за их целевого назначения. В то же время, в случае продажи правительством валюты Нацбанка в обмен на гривну для дальнейшего использования по назначению резервы увеличиваются на соответствующую сумму.
В октябре правительство конвертировало в гривну все $4,6 млрд такого финансирования, что способствовало росту международных резервов.
Украина выполнила долговые выплаты и валютные интервенции
За месяц на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина направила $242,3 млн.
В частности, $197,9 млн были выплачены по обязательствам перед Всемирным банком, $7,2 млн — на обслуживание валютных ОВГЗ, еще $37,2 млн — другим кредиторам.
Отдельно Украина перечислила Международному валютному фонду $252,8 млн.
Чистая продажа валюты Национальным банком в октябре составила $6,05 млрд.
Резервов достаточно для финансирования импорта
По данным НБУ, текущий объем международных резервов позволяет финансировать 4,2 месяца будущего импорта.
В Нацбанке отмечают, что такого уровня резервов достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка Украины.
Напомним, Национальный банк Украины вводит новый индикатор валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Регулятор также обновил подходы к расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынка.