Словакия безвозмездно передаст "Укрзализныце" три локомотива для обеспечения стабильного движения поездов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

По его словам, с начала года в результате российских обстрелов было повреждено более 400 украинских локомотивов. Чтобы поддерживать бесперебойное сообщение, железнодорожникам критически не хватает как тягового подвижного состава, так и деталей для оперативного ремонта.

В этой связи украинская сторона предложила словацким партнерам рассмотреть возможность передачи дополнительных машин и запчастей.

В ходе переговоров стороны также обсудили ускорение пересечения общей границы. Украина уже приступила к реконструкции пассажирского участка пункта пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое", а правительства двух стран выходят на финальную стадию подготовки соглашения о введении совместного таможенного и пограничного контроля.

Кроме того, Киев предложил словацкой стороне помощь во внедрении системы "Евчера" для грузовых перевозчиков.

Отдельное внимание уделили транспортной стойкости украинских городов, страдающих от вражеских ударов. Когда разрушаются мосты или из-за атак на энергетику останавливается троллейбусное или трамвайное движение, общинам нужен альтернативный транспорт.