Харьковский стандарт безопасности, который предусматривает координацию экстренных и коммунальных служб во время российских атак, планируют распространить на другие общины Украины. Первыми опыт Харькова изучают представители Сумского и Ровенского городских советов, прибывших в город с рабочим визитом.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Она реализует этот проект вместе с Харьковским горсоветом при поддержке Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) в Украине, которую внедряет Программа развития ООН (ПРООН), через общественную организацию "Я врятований".

В состав делегаций вошли представители местных властей во главе с заместителем мэра Сум Леонидом Николаенко и заместителем мэра Ровно Артемом Ганущаком. В ходе визита они знакомятся с работой ситуационного центра Харькова, диспетчерской службы и механизмами взаимодействия спасателей, медиков и коммунальных служб.

Как работает Харьковский стандарт безопасности

По словам главы ассоциации, мэра Харькова Игоря Терехова, основная цель инициативы – передать другим городам практические решения, помогающие быстрее реагировать на российские удары и уменьшать угрозы для населения.

"Тот опыт, который, к сожалению, наработанный нами ценой жизни людей, важен, чтобы мы делились им и передавали другим городам и общинам. Мы готовы вместе с вами нарабатывать алгоритмы действий для каждого города", – отметил он.

По его словам, ситуационный центр Харькова создавали с учетом военных угроз, в частности, необходимости оперативно определять места попаданий и координировать работу городских служб.

Одной из первых задач было сокращение продолжительности воздушных тревог, существенно ограничивших деятельность предприятий, учреждений и городского транспорта. Благодаря сотрудничеству с военными и соответствующими службами уже в течение первого месяца продолжительность тревог удалось снизить примерно на 40%.

Еще одним результатом работы ситуационного центра стало ускорение определения места российского удара. Если раньше на это могло уйти около пяти минут, то сейчас, по информации городских властей, соответствующие службы устанавливают место попадания примерно за 30 секунд.

После этого к ликвидации последствий привлекают спасателей, коммунальные службы и медиков.

Терехов также указал на необходимость предупреждать работников экстренных и коммунальных служб об угрозе повторных атак. По его словам, система позволяет оперативно передавать информацию о новой опасности, приостанавливать работы на месте обстрела и эвакуировать людей.

Первыми опыт Харькова изучают представители Сумского и Ровенского городских советов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Как опыт Харькова будут использовать Сумы и Ровно

Заммэра Сум Леонид Николаенко сообщил, что город заинтересован в создании собственного ситуационного центра. Из-за регулярных российских обстрелов Сумы нуждаются в более эффективной координации служб, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию последствий атак.

В то же время он отметил, что у Сум также есть собственные наработки в сфере гражданской защиты, которыми готовы делиться с другими общинами.

В свою очередь заместитель мэра Ровно Артем Ганущак подчеркнул, что опыт Харькова актуален не только для прифронтовых городов, поскольку ракетные и дроновые атаки представляют угрозу всем регионам Украины. По его словам, в Ровно уже завершают создание собственного кризисного центра. Полученные в ходе визита практические знания планируют использовать для усовершенствования его работы.

В рамках рабочей поездки делегации также ознакомятся с деятельностью диспетчерской службы "1562", системой гражданской защиты и опытом противодействия FPV-дронам.

Что известно о Харьковском стандарте безопасности

В октябре 2026 года Игорь Терехов представил Харьковский стандарт безопасности во время заседания Совета коалиции с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Инициатива предусматривает внедрение комплексной системы гражданской защиты, объединяющей предупреждение об угрозах, определении мест ударов, координации экстренных служб и восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Отдельные элементы этой модели уже используются в Запорожье. После ознакомления с харьковским опытом город ввел практику работы ситуационного центра, сотрудники которого совершили более 1600 выездов.

Распространение таких решений среди украинских общин является одним из направлений деятельности Ассоциации прифронтовых городов и общин.