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Год работы за два года стажа: Терехов рассказал о законопроекте для работников прифронтовых общин

игр терехов
Игорь Терехов считает, что работники прифронтовых общин должны получить особый статус и дополнительные социальные гарантии / Ассоциация прифронтовых городов и общин

В Верховной Раде 29 октября зарегистрирован законопроект, предусматривающий особый статус для работников прифронтовых общин. В частности, предлагается засчитывать один год работы на таких территориях за два года страхового стажа. Новые гарантии планируется распространить также на специалистов, работавших в опасных регионах с начала полномасштабного вторжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с социальными работниками города.

По его словам, проект закона №16200 был разработан совместно с народными депутатами – представителями межфракционного объединения "Прифронтовые территории".

Инициатива касается социальных работников, медиков, учителей, энергетиков, коммунальщиков и других специалистов, обеспечивающих работу прифронтовых общин в условиях постоянных обстрелов.

"Люди, которые продолжают работать на прифронтовых территориях, заслуживают особого статуса",  подчеркнул Терехов.

Предложение предусматривает учет периодов работы с начала полномасштабного вторжения. Речь идет, в частности, о работниках, которые находились на прифронтовых территориях в командировках или работали вахтовым методом, даже если впоследствии покинули эти регионы.

Ранее Dilo сообщало, что Ассоциация прифронтовых городов и общин предложила ввести особый порядок исчисления страхового стажа, государственное страхование жизни и здоровья, надбавки и социальные гарантии для работников опасных территорий.

Кроме того, ассоциация продолжает выступать за повышение социальных стандартов. Среди предложений – минимальная заработная плата на уровне не менее 10 тыс. грн, минимальная пенсия – 6 тыс. грн и прожиточный минимум – 7,6 тыс. грн.

Также она предлагает снизить НДС на основные продукты питания до 5%, а на лекарства – с 7% до 5%. Отдельными приоритетами остаются сохранение аптечной сети и расширение доступа к программе "Доступные лекарства".

По словам Терехова, реализация этих инициатив нуждается в финансировании из государственного бюджета, поскольку возможности местных общин ограничены.

Автор:
Майя Калына

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