В Раде предлагают снизить НДС на продукты, лекарства и детские товары

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС до 5% на базовые продукты питания, а также на лекарственные средства, медицинские изделия и ряд других социально значимых товаров.

Как пишет Dilo, законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс №16069 от 14 сентября подала в парламент группа народных депутатов во главе с Сергеем Козырем.

На какие товары предлагают снизить НДС

По состоянию на сентябрь 2026 года в Украине для большинства продуктов питания действует стандартная ставка НДС 20%. На лекарства, медицинские изделия и ряд других товаров медицинского назначения применяется ставка 7%.

Инициатива предусматривает установление ставки НДС 5% на:

базовые продукты питания, включая мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, муку, крупы, масло, макаронные и хлебобулочные изделия;

лекарственные средства, медицинские изделия, детские товары, средства гигиены и специальное медицинское питание.

Отдельно законопроект предусматривает временную ставку НДС 7% на товары для автономного и резервного электропитания.

НДС – часть более широких предложений

Как отмечает Ассоциация прифронтовых городов и общин, инициатором предложения по снижению налоговой нагрузки на социально значимые товары выступил ее глава, мэр Харькова Игорь Терехов. Она является частью пакета инициатив по преодолению нищеты.

Кроме снижения НДС, среди предложений – пересмотр социальных стандартов, повышение минимальной заработной платы и пенсии, а также расширение доступа населения к необходимым лекарствам.

Терехов связывает необходимость таких изменений с падением доходов и покупательной способности населения в результате войны.

"Война год за годом разрушает благосостояние людей, забирает работу, доходы, сбережения, у кого-то собственный дом, возможность жить, возможность работать... И сегодня в такой ситуации, к сожалению, оказались миллионы наших соотечественников", – отметил он.

По словам Козыра, государство должно искать решения, которые будут иметь ощутимый эффект для повседневных расходов населения. Особо остро проблему, по его оценке, испытывают внутренне перемещенные лица, которым приходится одновременно оплачивать аренду жилья, продукты, лечение и потребности детей.

В июле 2026 года Терехов предлагал предусмотреть в бюджетной политике минимальную заработную плату на уровне не менее 10 тыс. грн, а минимальную пенсию – не менее 6 тыс. грн. Тогда же он предложил снизить НДС на продукты первой необходимости до 5% по примеру Европы.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин считают, что меры по преодолению бедности должны стать частью политики обновления Украины. Среди задач таких решений в ассоциации называют поддержку доходов населения и покупательской способности, стимулирование экономической активности и создание условий для возвращения украинцев в свои общины.