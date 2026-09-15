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На прифронтовых дорогах обустроили уже более 2000 км антидроновой защиты

антидроновая защита прифронтовых дорог
Более 2 000 км антидроновой защиты обустроено на прифронтовых дорогах / Минобороны

На прифронтовых дорогах Украины уже обустроили 2013 км антидроновой защиты для обеспечения стабильной перевозки грузов и эвакуации.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, работы по этому направлению продолжаются с апреля 2025 года.

Отдельным направлением работы есть восстановление и содержание инфраструктуры. С апреля подразделения службы провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 600 км автомобильных дорог. В настоящее время работы продолжаются на 16 участках, а на 41 участке их уже завершили.

Только за август в Украине построили 214 км антидроновой защиты на ключевых автодорогах и отремонтировали 130 км дорог.

ремонт дороги
ремонт дороги / Минобороны

"Ужесточение защиты дорог помогает уменьшить риски и поддерживать стабильное транспортное сообщение на наиболее опасных участках фронта", - отметили в ведомстве.

Напомним, к началу сентября Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны Украины обустроила 1 382,6 км антидроновой защиты ключевых логистических маршрутов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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