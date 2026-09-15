На прифронтових дорогах облаштували вже понад 2000 км антидронового захисту

На прифронтових дорогах України вже облаштували 2 013 км антидронового захисту для забезпечення стабільного перевезення вантажів та евакуації.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, роботи за цим напрямом тривають із квітня 2025 року.

Окремим напрямом роботи є відновлення та утримання інфраструктури. Із квітня підрозділи служби провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 600 км автомобільних доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, а на 41 ділянці їх уже завершили.

Лише упродовж серпня в Україні збудували 214 км антидронового захисту на ключових автодорогах та відремонтували 130 км доріг.

ремонт дороги / Міноборони

"Посилення захисту доріг допомагає зменшити ризики та підтримувати стабільне транспортне сполучення на найбільш небезпечних ділянках фронту", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на початок вересня Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала 1 382,6 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.