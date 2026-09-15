Ціна на електроенергію може змінюватися протягом доби: рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії, який передбачає можливість укладати договори з динамічною ціною. Вона змінюватиметься залежно від ринкових цін, а скористатися таким форматом зможуть споживачі з інтелектуальними лічильниками.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НКРЕКП.

Динамічна ціна на світло

Динамічна ціна залежатиме від коливань вартості електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Це дозволить споживачам враховувати зміну цін протягом доби, за потреби коригувати власне споживання та ефективніше контролювати витрати.

Водночас перехід на динамічну ціну не буде обов’язковим. Споживач самостійно вирішуватиме, чи укладати відповідний договір.

Для постачальників, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, проєкт передбачає обов’язок забезпечити можливість укладення договорів із динамічною ціною для клієнтів, які користуються інтелектуальними лічильниками.

Перед підписанням такого договору постачальник має пояснити споживачу принцип формування ціни, а також поінформувати про потенційні переваги, ризики та додаткові витрати. В особистому кабінеті клієнт зможе переглядати інформацію про власне споживання та зміни динамічної ціни за відповідні періоди.

Окремі зміни стосуються процедури зміни електропостачальника. Для побутових і малих непобутових споживачів така послуга має стати безкоштовною.

Крім того, споживачі зможуть обирати постачальників, зареєстрованих у країнах — членах Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства, за умови їхнього допуску до роботи на українському ринку.

У НКРЕКП зазначають, що запропоновані зміни розробили на виконання законодавства, спрямованого на інтеграцію енергетичних ринків України з європейськими та посилення прав споживачів.

Проєкт постанови оприлюднять на офіційному сайті НКРЕКП. Після цього зацікавлені сторони зможуть подати свої зауваження та пропозиції.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила експорт електроенергії та одночасно скоротила обсяги її імпорту. За підсумками місяця зовнішні поставки електроенергії зросли на 48% порівняно з червнем - до 232,5 тис. МВт·год.