Цена на электроэнергию может изменяться в течение суток: решение НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электроэнергии, предусматривающий возможность заключать договоры с динамической ценой. Она будет меняться в зависимости от рыночных цен, а использовать такой формат смогут потребители с интеллектуальными счетчиками.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.

Динамическая цена на свет

Динамическая цена будет зависеть от колебаний стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Это позволит потребителям учитывать изменение цен в течение суток, при необходимости корректировать собственное потребление и более эффективно контролировать расходы.

В то же время, переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель будет самостоятельно решать, заключать ли соответствующий договор.

Для поставщиков, обслуживающих более 200 тысяч потребителей, проект предусматривает обязанность обеспечить возможность заключения договоров по динамической цене для клиентов, пользующихся интеллектуальными счетчиками.

Перед подписанием такого договора поставщик должен объяснить потребителю принцип формирования цены, а также проинформировать о потенциальных преимуществах, рисках и дополнительных расходах. В личном кабинете клиент сможет просматривать информацию о собственном потреблении и изменениях динамической цены за соответствующие периоды.

Отдельные изменения касаются процедуры смены электропоставщика. Для бытовых и малых небытовых потребителей такая услуга должна стать бесплатной.

Кроме того, потребители смогут выбирать поставщиков, зарегистрированных в странах — членах Европейского Союза или Энергетического Сообщества, при условии их допуска к работе на украинском рынке.

В НКРЭКУ отмечают, что предложенные изменения разработали во исполнение законодательства, направленного на интеграцию энергетических рынков Украины с европейскими и усиление прав потребителей.

Проект постановления будет обнародован на официальном сайте НКРЭКУ. После этого заинтересованные стороны могут подать свои замечания и предложения.

Напомним, Украина существенно увеличила экспорт электроэнергии и одновременно сократила объемы ее импорта. По итогам месяца внешние поставки электроэнергии выросли на 48% по сравнению с июнем – до 232,5 тыс. МВт·ч.