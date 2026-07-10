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В Украине подешевела электроэнергия: цена упала до минимума за два года

электроэнергия
Цена электроэнергии на РДН упала до минимума с апреля 2024 года / Shutterstock

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) в Украине на 11 июля снизилась до 1992 грн за МВт-час - это самый низкий показатель с апреля 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Цена электроэнергии рухнула

Снижение стоимости электроэнергии произошло на фоне существенного сокращения спроса. По сравнению с предыдущими сутками объем потребления на РДН уменьшился на 30%, тогда как предложение электроэнергии на рынке сократилось лишь на 5%.

В то же время, индекс базовой нагрузки также обновил двухлетний минимум. 11 июля его значение составляло 1914 грн за МВт-ч — самый низкий уровень с апреля 2024 года.

Фото 2 — В Украине подешевела электроэнергия: цена упала до минимума за два года

Напомним, в Украине 13 июля будет проведен первый долгосрочный аукцион по продаже электроэнергии. Контракты будут заключать на квартал, полгода и год, а продавцами на старте выступят "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Автор:
Ольга Опенько